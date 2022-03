Labé : un conducteur de taxi moto heurte et tue une fillette de 6 ans à Bowloko.

Dans l’après-midi de ce dimanche 13 mars 2022, une fillette de 6 ans a été fauchée par un conducteur de taxi-moto dans le secteur Bowloko 2, quartier Dow-Saré, dans la commune urbaine de Labé. Grièvement blessée, la victime a rendu l’âme quelques heures après à l’hôpital régional de Labé.

Selon le chef secteur de Bowloko 2, en deux semaines, six (6) accidents de la circulation ont été enregistrés dans leur zone, causée par des conducteurs de taxi-moto et dont le dernier cas s’est produit hier dimanche en causant la mort d’une fillette de 6 ans.

Elhadj Mamadou Traoré, chef secteur de Bowloko 2 retrace les circonstances de l’accident.

« La fillette traversait la route pour aller chez sa copine, il y avait un taxi motard qui roulait à tombeau ouvert, ce dernier a heurté la fillette. Lorsque cette dernière est tombée, le conducteur du taxi-moto a pris la fuite en laissant sa moto sur place. Nous avons pris la petite fille pour la transporter à l’hôpital régional pour des soins intensifs. Trente (30) minutes après, le médecin m’a appelé pour me dire que la petite fille est décédée » explique le chef secteur.

En lieu et place des présentations des condoléances, une délégation des responsables des conducteurs de taxi-moto est allée réclamer l’engin de leur conducteur, chose qu’a refusé Elhadj Mamadou Traoré.

« Le chargé des conflits est venu nous voir, pour nous demander de les remettre la moto, je me suis dit que pour le moment on ne doit pas parler de moto, il y a un accident grave, la petite a rendu l’âme, pour le moment, nous sommes sur ça. Je me suis dit que pour le moment je garde la moto jusqu’à ce que nous trouvons une solution », a ajouté Elhadj Mamadou Traoré.

Pour faire face à aux accidents qui sont devenus récurrents dans leur secteur, les responsables comptent passer à la vitesse supérieure.

« A partir de maintenant, on a pris des mesures et quiconque roule à tombeau ouvert, on va essayer de l’interpeler et porter plainte contre lui. Egalement, on est en train de prendre des dispositions pour mettre des ralentisseurs sur la route » promet le chef secteur.

La victime a été inhumée dans la soirée de ce dimanche. Quant au conducteur qui a causé l’accident, il est actuellement dans les locaux de la gendarmerie, pour des fins d’enquête.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83