Labé: un corps d’un quinquagénaire en état de décomposition  retrouvé, à Koulidara

Originaire de Simpetin dans la sous-préfecture de Hafia, le corps sans vie de Souleymane Diallo, âgé de 50 ans, a été retrouvé dans une concession familiale dans le secteur Balbhe, quartier Koulidara, dans la commune urbaine de Labé. La découverte a eu lieu dans la matinée de ce jeudi 18 août 2022. Selon les informations, ce père de famille divorcé a trouvé la mort depuis quelques jours, et son corps était en décomposition. Pour le moment, on ignore les causes de sa mort.

« La victime était là il y a quelques jours, seul dans une maison. Ma grand-mère était au village pour la fête d’Al-choura. C’est elle qui a hébergé son jeune frère dans la maison. Comme cela fait deux jours, on n’a pas eu de ses nouvelles et il n’avait pas de téléphone, ma grand-mère a décidé de venir prendre de ses nouvelles. Quand elle est arrivée le matin, la porte était fermée et nous avons essayé de l’ouvrir la porte. Mais malheureusement, c’est son corps que nous avons retrouvé. Il a une fille mais il a divorcé avec sa femme », a fait savoir Hassatou Diallo, la fille de la victime.

Elhadj Ibrahima Sory Barry, le chef de quartier de Koulidara renchérit: « Il est mort il y a quelque jours et on ignore le jour exact. Mais c’est aujourd’hui que nous avons constaté les faits. Nous avons informé les services concernés. Les services de la protection civile et les agents de la santé ont fait le constat, ils nous ont restitué le corps pour son enterrement ».

A noter que le corps de la victime a été inhumé ce jeudi 18 août 2022 après la prière de 14 heures au cimetière de Balbhé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83