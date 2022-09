Labé : un début d’incendie enregistré dans une banque

Dans l’après-midi de ce vendredi 23 septembre 2022, un début d’incendie s’est déclaré dans les installations de la dernière-née des banques, dans la commune urbaine de Labé.

Selon nos informations, tout est parti d’un coffret dans l’abri du groupe électrogène qui assure la transition entre le courant électrique fourni par l’EDG et le groupe électrogène de l’entreprise. Même si les pertes n’ont pas été énormes, les observateurs estiment que c’est mal parti pour la FBN banque, qui est à ses débuts.

Il était 13 h passé de 30 minutes environ quand l’alarme s’est déclenchée dans l’abri groupe de la FBN banque de Labé. Le business manager de la société s’apprêtait à aller s’acquitter de la prière du vendredi, quand il a aperçu une fumée se dégager au niveau du coffret du groupe. Pris de peur, il a joint son chargé des opérations. La suite du film, Abdoulaye Bah, raconte: « Donc il avait eu juste de la fumée, il n’ pas eu d’incendie. Mais on a frôlé la catastrophe. Tout récemment, il y a eu l’intervention de l’EDG ici, peut-être il y a eu un court-circuit. Ce qui cause cet incendie, on va essayer de joindre EDG, ils vont venir voir ce qui s’est passé réellement », affirme le business manager de la société.

Aussitôt informé, le service incendie et secours de la protection civile de Labé, s’est transporté sur les lieux. Après avoir maîtrisé ce début d’incendie, le premier responsable de cette unité nous a livré son constat.

« C’est un court-circuit, on a pu maîtriser parce que avant qu’on arrive ça a trouvé qu’ils ont coupé le disjoncteur. Il n’y a pas de dégâts matériels importants, ni de perte en vie humaine. Ils ont un groupe électrogène et le courant de l’EDG. Le feu avait commencé par le coffret qui sert de transition, entre les deux lignes. Si c’était la nuit, si c’était fermé, ce n’était pas bon », confie le commandant Joseph Tolno.

A la question de savoir si cette situation ne constitue pas une mauvaise publicité pour la banque, qui n’a d’ailleurs même pas été inaugurée, Abdoulaye Bah répond: « Comme ça ne dépend pas de nous, c’est des trucs qui arrivent souvent, dans les concessions, et dans certaines banques. Je ne pense pas que c’est une mauvaise publicité pour la FBN banque »

Par ailleurs, le responsable du service incendie et secours de la protection civile de Labé n’a pas manqué de lancer un appel. » Dès que l’incendie se déclare, ils n’ont qu’à nous informer très tôt pour qu’on puisse intervenir vite », a fait savoir le commandant Joseph Tolno.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83