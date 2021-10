Labé: un enfant âgé de 05 ans retrouvé mort dans une fosse sceptique

Porté disparu depuis le Mardi 19 octobre, Mamadou Aliou Diallo, âgé de cinq (05) ans, comme c’est de lui qu’il s’agit a été retrouvé mort dans une fosse sceptique au quartier Daka 2, Secteur 3, dans Labé, ce mercredi 20 octobre 2021.

Inconsolable, le père de la victime, Abdoulaye Diallo, est revenu sur les faits en ces termes.

« Hier à 11 heures, quand le gamin est revenu de l’école coranique, il est sorti et depuis, nous n’avons pas eu de ses nouvelles. Quand sa maman m’a informé, nous avons fait passer des communiqués et la recherche s’est poursuivie jusqu’à ce jeudi aux environs de 11 heures. Par après, nous avons reçu un coup de fil et nous avons appris qu’il a été retrouvé dans une fosse sceptique. Il s’appelait Mamadou Aliou Diallo et c’est l’an passé que je l’ai inscrit en classe de maternelle », a expliqué Abdoulaye Diallo, le père du défunt.

De son côté, le président du conseil de quartier de Daka 2 est revenu sur les circonstances de cette découverte macabre.

« La fosse sceptique dans lequel le corps de l’enfant a été découvert se trouve dans notre quartier au secteur 3 entre Fady et Daka 2. C’est un jeune qui a un chantier, il a commencé à ouvrir une fosse sceptique et avec la saison pluvieuse, il a suspendu les travaux. On ne sait pas comment est-ce que l’enfant est arrivé à ces lieux. On ne sait pas si c’est l’enfant qui est venu de lui-même. Seul Dieu le sait. Ce sont les enfants qui ont vu le corps dans la fosse sceptique. Ils ont alerté un des leurs et celui-ci à son tour m’a informé. J’ai aussi informé ma hiérarchie et immédiatement la police a dépêché des agents. Ils sont venus faire le constat. Le corps a été remonté », a relaté Alpha Oumar Moromy Diallo, le président du conseil de quartier de Daka 2 avant de dénoncer la négligence du propriétaire du domaine.

« Là, je dirai que c’est une négligence. La clôture est tombée et il devrait remettre cela avant de poursuivre ces activités. Il devrait chercher comment protéger la fosse en attendant de mettre une dalle », a fustigé Alpha Oumar Moromy Diallo.

Le corps de l’enfant a été rendu à la famille, et il a été inhumé ce Mercredi 20 Octobre 2021 au cimetière de Fady dans la commune urbaine de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

