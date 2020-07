Labé : un enfant qui cueillait des mangues, électrocuté à N’Djolou Koulounnabhé

Dans la soirée du mercredi, 1er juillet, c’est un enfant du non de Mamadou Cellou Diallo a perdu la vie par électrocution dans le secteur N’Djolou Koulounnabhé, quartier Pounthioun, commune urbaine de Labé. Selon le jeune-frère de la victime, témoin des faits, le drame s’est produit lorsque son frère cueillait des mangues.

« De retour du travail, on frère est monté dans l’arbre avec un bâton pour cueillir une mangue, c’est lorsqu’il a raté la mangue, que le bâton est rentré en contact avec les fils, il a été complétement brûlé. J’ai immédiatement appelé ma sœur au secours. Le défunt a l’habitude de cueillir comme ça les mangues, il est mort dans l’arbre », explique MDS.

Aussitôt informée, une unité des sapeurs-pompiers s’est rendue sur les lieux pour constater les faits.

« C’est aux environs de 18 h, 19 h, nous avons été informés qu’un enfant a été électrocuté. On s’est rendus sur les lieux, on a trouvé effectivement que l’enfant a été électrocuté, il était suspendu sur un manguier, nous avons constaté que l’enfant est monté dans l’arbre situé à côté de la moyenne tension. Au fur et à mesure qu’il avançait, le branche s’affaissait et a touché la ligne moyenne tension. Et soudain, le courant ‘’attrape’’ le manguier pour électrocuter l’enfant », explique le commandant Mohamed lamine Diakité.

Dans la foulée, le commandant est revenu sur l’identité de la victime, avant de prodiguer quelques conseils.

« La victime s’appelle Mamadou Cellou Diallo, 16 ans. Je demande à toutes les familles si votre maison est traversée par les fils d’EDG, et qu’un arbre ou une plantation est en contact avec ces fils d’appeler les agents de l’EDG pour venir vous en débarrasser. Vous devez également interdire aux enfants de monter dans ces arbres car c’est dangereux », conclut-il.

A noter que la victime été inhumée ce jeudi dans les environs de 10 heures, après l’autopsie faite par les spécialistes.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

