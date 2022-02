Labé : un fou sème la panique à la grande mosquée, à l’approche de la prière

C’est une scène incroyable qui s’est produite ce lundi, 21 février 2022, à la grande mosquée de Labé. Pour la petite histoire, c’est une panique qui s’est emparée des fidèles musulmans qui s’apprêtaient à s’acquitter de la prière de 13 heures 30.

Selon nos informations, peu avant la prière, c’est un homme d’une déficience mentale muni d’une machette qui a fait irruption à l’intérieur de la mosquée, paniquant les fidèles.

« Exactement, à quelques minutes de la prière de 13 heures 30, c’est un jeune déréglé mental de la sous-préfecture de Garambhé, mini d’une machette qui a fait irruption dans la grande mosquée de Labé. Lorsqu’il a été aperçu, les fidèles l’ont signalé à notre endroit et dans la foulée nous sommes parvenus a retirer la machette de ses mains pour éviter qu’il ne blesse quelqu’un. A la fin de la prière, nous avons appelé les agents de la garde communale qui ont procédé à son arrestation. Plus de peur que de mal, puisque s’il était rentré dans la mosquée alors qu’on était en train de s’acquitter de la prière, la panique allait être plus immense, seul Dieu sait quelles seront les conséquences qui vont en découler. En plus, dans le quartier Konkola, jusqu’à Kouroula, il y a un autre déréglé mental qui marche souvent avec une machette parfois avec un râteau, si on ne prend pas des dispositions il va faire des dégâts. Si un fou te tue, tu ne seras que perdant dans cette histoire, on doit prendre des dispositions adéquates pour faire face à cette situation. C’est pourquoi d’ailleurs, l’accès est interdit à un fou ou à un bébé dans les mosquées », affirme Sally Alpha Tounkara, premier muezzin de la grande mosquée de Labé.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le fou a été arrêté et mis la disposition des services de sécurité. Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, il est en détention à la garde communale de Labé.



Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

