Labé : un groupe électrogène de UBA Guinée fume noir et asphyxie les citoyens de Mairie

Depuis plusieurs jours, une grosse fumée sort du groupe électrogène de UBA Guinée (pub gratuite) au quartier Mairie de Labé et asphyxie les citoyens de la cité de Karamoko Alpha mo Labé, au vu et au su des responsables de cette banque. Une situation qui provoque l’ire du voisinage.

« Depuis des jours maintenant, cette fumée nous empêche de respirer et fait fuir nos clients, mon magasin est à 30 mètres de la banque, nous sommes même allés voir les responsables mais nous n’avons pas eu une réponse fiable. C’est vraiment déplorable. Comment une grande banque comme UBA peut-elle se permettre de faire subir ça aux citoyens ? Mais ce n’est pas eux que je condamne ce sont les autorités de la ville, le préfet est dans notre quartier ici, je lui demande de venir nous aider », plaide Mamadou Saidou Diallo, commerçant.

Même cri du cœur de Mamadou Oury Diallo, responsable d’une agence de transfert d’argent.

« Je me demande c’est quel pays ça ? Chacun peut faire ce qu’il veut, comme il veut. L’Etat doit jouer son rôle. Ce n’est pas normal dans un pays de droit qu’une entreprise se permette d’asphyxier des citoyens des jours sans qu’il n’y ait une réaction des autorités. On souffre ici. Je crois bien que les entreprises sont régies par des règles, donc ceux qui sont censés de veiller sur ces entreprises n’ont qu’à jouer leur rôle », dit notre interlocuteur.

Rencontré, le chef d’agence de la banque a donné les origines cette fumée, avant de d’entretenir le flou sur les mesures que son entreprise compte prendre pour faire face à cette situation.

« C’est un problème de segment que notre groupe a, le technicien a tenté d’arranger mais il n’a pas bien réussi, on l’utilise juste pour le temps d’acheminer un nouveau groupe, il y a un groupe de 100 kva qui est en route, là c’est l’intervention du prestataire qui n’a pas réussi, je suis d’accord UBA c’est un groupe bancaire, c’est pas parce qu’on est en manque de moyens, c’est juste que la route est fermée de l’autre côté, mais on cherche les moyens de l’acheminer. Même hier, j’ai échangé avec la logistique, on cherche juste un convoyeur, mais le retard c’est l’état d’’urgence sanitaire puisque les routes sont bloquées », nous confie Bah Boubacar.

Des propos rejetés par l’un des responsables du syndicat des transporteurs et mécanique générale de Labé.

« C’est incroyable, pour quitter Conakry aujourd’hui c’est facile il faut juste avoir une autorisation, si la banque Uba veut acheminer un groupe à Labé, c’est facile comme bonjour. Ils n’ont qu’à arrêter cette démagogie, et nous enlever cette fumée qui nous asphyxie »

Aux dernières nouvelles, l’un des responsables de la banque a indiqué que même si le groupe doit venir c’est seulement à la fin du mois de juin. Pendant ce temps, les citoyens de Mairie suffoquent…

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83