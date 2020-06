Labé : un jeune à la tête du quartier Nadhel

Après plus de 40 ans à la tête du quartier Nadhel dans la commune urbaine de Labé, El Hadj Mamadou Yaya Diallo, âgé de 87 ans a volontairement cédé son fauteuil à la nouvelle génération. Il s’agit de Mamadou Tanou Diallo,

‘’Maitre Tanou Nadhel’’, pour les intimes, la cinquantaine, syndicaliste, membre de la baïonnette intelligente, et activiste de la société de Labé. Le transfert du pouvoir a été acté lundi, 08 juin 2020 par la nouvelle équipe dirigeante de la mairie de Labé en commun accord avec la notabilité, les chefs des secteurs, les jeunes et les femmes de Nadhel. Le chef de quartier sortant a ainsi réalisé un rêve qu’il ne cessait de partager avec ses concitoyens depuis quelques temps. Celui de ne pas mourir au pouvoir.

« Je souhaiterais qu’on ne dise pas le jour ma mort, que c’est le chef de quartier qui est décédé mais plutôt l’ancien qui a tiré sa révérence », lance-t-il à chaque grande cérémonie dans le village. C’est ainsi qu’il a préparé la transition et l’alternance en douceur. Un acte salué par des nombreux citoyens de la commune urbaine de Labé. Le quartier Nadhel abrite l’une des plus grandes carrières de sable de la région. Il abrite aussi le camp El Hadj Oumar Tall de Labé depuis 1952, et la société industrielle des Plantes Aromatiques (SIPAR) en 1939, abandonnée pendant le régime du feu Général Lansana Conté et devenue de nos jours en ruine. Un scandale économique qui est peu profitable aux citoyens qui ne disposent pas encore de Poste de santé fonctionnel. L’école primaire de trois classes construite depuis il y a 26 ans (1994) grâce à la coopération américaine peine à fonctionner avec les plus faibles taux d’admission à l’examen d’entrée en 7ème année dans la préfecture de Labé (2%) chaque année. A cela s’ajoute l’accélération de déperdition scolaire au profit des métiers à courte durée d’apprentissage.

Les relations civilo-militaires, jadis au beau fixe, se sont dégradées depuis quelques années à cause d’un conflit domanial à propos d’une vaste plaine cultivable qui oppose le commandement militaire aux autochtones. L’exploitation du sable affecte dangereusement l’environnement et l’écosystème dans la localité notamment l’ensablement et le tarissement des cours d’eau, l’appauvrissement des sols cultivables, la disparition des sources d’eau saisonnières (3 sources d’eau disparues entre 2018 et 2020). Pie une carrière de sable a été ouverte à la tête de la principale rivière du village. Une grave menace pour la survie de l’activité maraîchère et de l’élevage. Les forêts classées, créées depuis 1949 sont décimées au profit de l’urbanisation anarchique et de la coupe de bois.

Des défis énormes mais surmontables qui attendent le nouveau chef de quartier de Nadhel. Les citoyens rêvent du renouveau dans la conduite et la gestion des affaires de leur quartier. Le chef-lieu de la localité a été récemment doté d’un forage et des équipements d’adduction d’eau potable par le concours d’un citoyen. Des initiatives que compte s’appuyer le tout nouveau chef de quartier pour aider le village à sortir de l’ornière.

Le quartier Nadhel, érigé en une Cellule de développement de base (équivalent de quartier) en 1959, est situé à 8 km au nord-ouest du centre-ville de Labé et à cheval de la route nationale Labé-Koundara.

Il est subdivisé en trois secteurs à savoir : Nadhel Centre, Tandeta et Bourouwal. Sa population est estimée à 3.695 habitants, soient 1.882 femmes et 1.813 hommes. Les principales activités sont l’agriculture, l’élevage et le commerce.

Le village a été fondé au XVIII eme siècle, (vers 1700) par Mama Kali Bori. Ce dernier a eu comme descendants Mama Ciré et Mama Saliou. Le fondateur qui fut un proche de Karamoko Alpha Mo Labé, serait venu du Macina.

Les principales lignées qui habitent le quartier sont les Yillaabhé, les Djiyaabhé qui portent le nom Diallo et les Férobbhé qui portent le nom Sow. Ces trois (3) lignées y vivent depuis des siècles durant et sont toutes de l’ethnie Peuhl. Elles y cohabitent dans l’entente et dans l’harmonie. La construction de la première Mosquée remonte vers 1750, avant cette date, les sages du village se déplaçaient à cheval pour s’acquitter de la prière hebdomadaire du vendredi à Labé.

Diallo Amadou Nadhel

6220853589