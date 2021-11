Labé : un jeune apprenti mécanicien trouve la mort coincé sous un camion

Un accident de travail dans un garage de mécanique s’est produit dans l’après-midi du mardi 16 novembre dernier, à Tata, un quartier relevant de la commune urbaine de Labé. La victime Abdourahim Barry, apprenti mécanicien aurait perdu la vie après avoir été coincé sous un véhicule suite au glissement d’un cric.

Rencontré le maitre de la victime est revenue sur les faits en ces termes : C’est hier aux environs de 15 heures qu’il s’est approché de moi pour me demander une autorisation d’absence pour aller transporté un colis à la maison que sa mère lui a envoyé. Entre temps, je me suis déplacé pour aller vers la police pour un besoin. Et directement mon téléphone a sonné et c’était mon ami. Dès que j’ai décroché, le second apprenti en larmes m’a dit de venir et que le camion a coincé son ami apprenti et qu’il ne sait pas s’il était en vie. C’est ainsi que j’ai laissé le camion sur cale avant d’aller.

Je leur avais laissé la consigne d’augmenter le système de freinage derrière et de remonter les pneus. C’est entre temps qu’ils ont réussi à monter les pneus de devant. C’est en montant ceux de l’arrière que le cric a glissé alors qu’Abdourahim Barry était sous l’engin et l’autre était à côté pour engager le pneu. C’est sur sa tête que l’engin est retombé malheureusement… »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

