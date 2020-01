Labé : un jeune boulanger perd la vie dans un accident de la circulation !

Dans l’après-midi de ce lundi, 20 Janvier 2020, c’est un jeune boulanger de 22 ans, fraichement revenu du Sénégal qui a perdu la vie dans un accident. Le drame s’est produit dans le quartier mosquée, commune urbaine de Labé.

Selon les informations recueillies sur place, c’est aux environs de 15 heures que les deux jeunes à bord d’une moto de marque TVS de couleur bleu, ont été fauchés par un camion de marque IVECO, immatriculé MG 2629. Malheureusement, Mamadou Oury Diallo a été projeté sous le gros porteur qui a brouillé sa tête. Son passager a été quant à lui grièvement blessé.

Sur les circonstances de cet accident, l’un des neveux de la victime a laissé entendre : « Ces deux jeunes sont de la même famille. Ils viennent juste de quitter le lavage pour le nettoyage de cette moto. C’est un jeune du nom de Thierno Abdoulaye Diallo qui pilotait la moto de marque TVS et Mamadou Oury Diallo était derrière. Arrivé au carrefour juste à quelques mètres de la grande mosquée de Labé, ils ont été percutés par un camion. Sur le coup, Mamadou Oury Diallo a été projeté et il est tombé sous le camion. Sur le coup, sa tête a été écrasée par le camion. La victime est âgée de 22 ans, c’est mon neveu. Quant à Thierno Abdoulaye Diallo, c’est le petit-frère à ma femme, mais les deux sont tous de la même famille et ce sont des amis intimes. Les deux résident tous au Sénégal et sont tous des boulangers. Ils viennent à peine de rentrer en Guinée. Ils sont originaires de Kincilen dans la sous-préfecture de Pilimini, préfecture de Koubia. A Labé, le premier réside à Boléya et le second à Touladioya. Mamadou Oury Diallo, le défunt a laissé une veuve et deux enfants », a laissé entendre Mamadou Moustapha Barry, oncle maternel du défunt.

Aux dernières nouvelles, les deux victimes ont été transportées d’urgence à l’hôpital. Le défunt à la morgue et le second qui a été grièvement blessé suit des soins intensifs au service des urgences. Sur le lieu de l’accident, la police routière constitue son constat pour déterminer les causes réelles de l’accident. Néanmoins, l’un des agents nous a confié que « c’est accident avec délit de fuite. Le chauffeur du camion reste introuvable et nous le recherchons activement. »

Nous y reviendrons !

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83