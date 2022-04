Labé : un mort et plusieurs blessés dans un accident de la route

Ce drame s’est produit sur la route Labé-Mali dans la nuit du dimanche à ce lundi 25 avril 2022, aux environs de 22 heures. Selon nos informations, c’est un camion benne qui s’est renversé, et l’excès de vitesse du conducteur serait la cause de cet accident. Et le bilan fait état d’un mort, une femme vendeuse de mangue et une vingtaine de personnes blessées dont 4 grièvement.

Trouvé à l’hôpital régional de Labé, le chargé des conflits et négociations au niveau de la CNTG de Labé est revenu sur les circonstances dans lesquelles il a été informé de cet accident mortel.

« J’ai été appelé par un syndicaliste de Tountouroun qui m’a informé qu’il y a eu un accident grave sur la route de Mali. Je lui directement demandé où il se trouvait est ? Il m’a répondu qu’il est en ville ici. Je lui ai alors demandé d’aller prendre les accidentés pour les envoyer à l’hôpital, ce qui fut fait. Malheureusement, une personne est morte sur place .C’est une femme originaire de Yembering. Son corps été déposé à la morgue de l’hôpital dans les environs de 22 heures. Il y avait un nombre de 20 personnes qui était à bord du véhicule. Toutes ces personnes ont été blessées dont quatre grièvement. On a cherché un véhicule, la nuit et on a évacué le corps à Yembering. A 6 heures, le corps était déjà arrivé, et ce matin, j’ai appris qu’elle a été enterrée à 10 heures. Les blessés sont sous soin intensif, ceux qui sont blessés gravement ne vont pas dépasser 4 personnes sur les 20 personnes reçues à l’hôpital. A l’heure où je te parle, le chauffeur est avec moi. Après ici, je le dépose à la gendarmerie routière. Il est tombé seul. L’accident a eu lieu sur la route de Mali qui en reprofilage. Maintenant, la route est tellement petite et il y a beaucoup de virages », explique Mamadouba Banks Camara.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

