Labé : un passager aurait drogué d’autres en provenance de Guinée-Bissau et dérobe plus de 30 millions Gnf

Pour parvenir à leur sale besogne, les voleurs ne tarissent pas d’ingéniosité. Après les attaques sur les différentes routes, certains d’entre eux n’hésitent pas maintenant à s’embarquer dans les véhicules de transport en commun pour droguer les passagers et profiter de leur état pour emporter argent et objets de valeur

Selon nos informations, dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 mars, des passagers en provenance de N’Gabou, en Guinée-Bissau, qui ont été dépouillé de leurs biens entre Popodara (préfecture de Labé) et Thiaguel-Bori (Lélouma).

Le chargé des conflits et négociation du syndicat des transporteurs et mécanique générale du CNTG est revenu sur les faits.

« Hier, ce sont des passagers en provenance de N’Gabou se trouvant dans un minibus dont le chauffeur est de Mamou, qui sont venus nous informer qu’ils ont été victimes de vol. D’après eux, ils sont venus jusqu’au niveau de la station de service qui est entre Thiaguel-Bori et Popodara, aux environs de 3 heures du matin, comme le chauffeur était fatigué, il a stationné tout en demandant aux passagers de se reposer jusqu’au matin et reprendre la route. Mais d’après les passagers, avant çà, l’un d’entre eux, c’est-à-dire-un autre passager, avait partagé de l’eau pour tous les passagers dans le minibus, tout le monde dans le véhicule pensait qu’il le faisait par gentillesse, c’était sans connaitre que c’est un malfrat qui cherchait juste à dérober les biens des gens. Là où les passagers se reposaient à la station, la drogue a commencé de faire de l’effet et avec leur état d’inconscience, le malfrat a profité pour emporter argent et téléphones. Parmi les victimes figure un jeune de Taïré (Labé ville), a perdu 1 million 500 mille FCFA, un téléphone et du franc guinéen dont il dit avoir oublié le montant. Lorsqu’il est venu au bureau, il était toujours sous l’effet de cette drogue, il y’a une autre femme aussi qui avait deux millions de FCFA, cet argent aussi a été emporté, plus les autres passagers. En tout, plus 30 millions de Gnf ont été emporté par le voleur » affirme Mamadou Ba Banks Camara.

Poursuivant, il souligne que le présumé voleur reste introuvable et que le chauffeur est déjà entré à Mamou sans rencontrer le syndicat de Labé.

« Le chauffeur n’est pas de Labé, il est de Mamou, mais la majorité de ses passagers étaient de Labé. Le bandit, on ne sait pas où il se trouve actuellement, s’il est revenu Labé ou s’il est resté à Thiaguel-Bori, personne ne sait. Le chauffeur aussi n’a pas voulu venir se présenter à notre bureau ne serait-ce que pour nous informer de ce qui s’est passé » fustige le syndicaliste.

Mamadu Ba Banks Camara a profité pour inviter les passagers de ne pas compter sur les services d’un autre passager lors d’un voyage sous peine de vivre ce genre de mésaventure.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83