Labé : un présumé arnaqueur connu sous le nom de ‘’Golden Boy’’ déguisé en marabout échappe de justesse à une vindicte populaire

Dans le district de Hindé-centre, sous-préfecture de Hafia, préfecture de Labé, c’est un réseau d’arnaqueurs déguisés en marabouts qui a été démantelé ce week-end, précisément le dimanche 22 mai 2022 par les citoyens. Ces présumés malfaiteurs, au nombre de deux, ont été pris la main dans le sac au moment où ils s’apprêtaient à s’emparer de la moto et d’un sac contenant de l’argent de leur victime complément hypnotisée. Pris à partie par les citoyens de la localité, l’un d’entre eux a pris la fuite, mais le second, du nom d’Aboubacar Camara, originaire de Dabola, a été mis aux arrêts, nous confie le président du district de Hindé.

« Ils étaient au nombre de deux bandits, qui se faisaient passer pour des marabouts. Celui qui a été arrêté dit se nommer Aboubacar Camara, il est de Dabola, mais il est logé dans le quartier Konkola, au centre-ville. Mais le second, on ignore son identité puisqu’il avait pris la fuite. Tout est parti lorsqu’ils ont voulu arnaquer un jeune en provenance de Timbi-Madina en partance pour le centre-ville de Labé, du nom de Bailo, qui détenait un sac contenant de l’argent, un téléphone, et une moto, dans notre district à Hindé. Les arnaqueurs étaient également sur une moto. Ils (arnaqueurs ndlr) avaient retiré son sac contenant de l’argent et son téléphone. Heureusement, entre-temps un autre citoyen à bord d’une moto est venu les trouver en pleine action, lorsqu’il a intervenu, l’un des arnaqueurs s’est faufilé et a disparu. Le nommé Aboubacar Camara a pris sa moto et s’est dirigé vers le centre-ville. La victime et celui qui lui est venu au secours ont informé les citoyens du village en donnant des indices sur sa moto. Donc des barrages ont été érigés devant. Dès qu’il est venu dans notre zone, nous l’avons arrêté. Il a reconnu être un arnaqueur. D’après lui, il est logé dans le quartier Konkola, c’est là-bas qu’il quitte, à bord de sa moto de marque KTM, pour venir à Hafia faire sa sale besogne. S’il repère une personne seule, il vient vers elle, et lui dit qu’il est marabout. S’il arrive à la convaincre il lui soutire tous ses biens », explique Thierno Alimou Diallo.

Très en colère, les citoyens de Hindé ont voulu brûler vif le présumé arnaqueur. Il a fallu l’intervention du président du district de Hindé pour les empêcher de commettre l’irréparable.

« Après son arrestation, plusieurs personnes se disant être ses victimes, se sont présentées à la police centrale et ont porté plainte contre lui. Mais lors de son arrestation, j’ai eu chaud, puisque les jeunes du village voulaient le brûler vif, certains avaient même apprêté des pneus et de l’essence, mais j’ai intervenu finalement, les jeunes ont accepté qu’on l’envoie à la police centrale. Nous demandons que justice soit rendue dans cette affaire », demande Thierno Alimou Diallo.

Rencontrée, AMD, se disant être l’une des victimes d’Aboubacar Camara, nous confie avoir été hypnotisée par l’incriminé, avant de lui soutirer plus de 2 millions gnf et un téléphone il y a quelques semaines à Konkola.

« Lorsque j’ai appris son arrestation, je suis allée porter plainte contre lui à la police centrale. Dès que je l’ ai vu, je l’ai reconnu directement. Il m’a arnaqué à Konkola, dans la soirée, il y a plus d’une semaine. Lorsqu’il m’a hypnotisée, je n’avais rien avec moi, je suis allée à la maison prendre 2 millions 500 mille lui donner. En plus, je lui ai remis également mon téléphone. Lorsque je me suis retrouvée, c’était déjà trop tard », explique cette lycéenne sous anonymat.

Dans nos enquêtes, nous avons rencontré à Konkola une personne qui dit connaître très bien Aboubacar Camara. Selon cet informateur, le présumé arnaqueur est l’un des pionniers de ce genre de banditisme à Labé.

« Ce jeune est venu de Dabola avec plusieurs de ses amis entre 2007-2008. Son nom c’est Aboubacar Camara , connu sous le nom de Golden Boy. Au début, ils partaient arnaquer les gens au marché. Quelque temps après, ils ont initié plusieurs jeunes de Konkola et d’autres venus d’autres quartiers de la ville. Ils ont même commencé à voyager dans la sous-région pour arnaquer. Il y a deux ans, il a été arrêté pour la dernière fois. Lorsqu’il est sorti de prison, il est parti je ne sais où et cette fois-ci encore il est revenu. C’est les gens qui l’ont logé à Konkola que je condamne, puisque ces gens pareils ternissent l’image du quartier. C’est un récidiviste. Et je peux dire qu’il est doublement coupable. Lui et son groupe ont initié des jeunes, qui étudiaient, à cette pratique. Ces derniers ont abandonné les études, certains sont actuellement morts, tués dans des vindictes populaires, d’autres ont disparu et leurs familles n’ont plus de leurs nouvelles. En plus, il y a des gens qu’ils arnaquent. Donc que justice soit faite » demande également Ibrahima Samaké.

Ce mercredi 25 mai, sur instruction du procureur du TPI de Labé, Aboubacar Camara a été transféré à la maison centrale de Labé, après 3 jours d’enquêtes préliminaires à la police centrale.

Affaire à suivre !

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

