Labé : un vent violant fait des dégâts

Dans la journée du dimanche, 16 mai dernier, un vent violent a causé d’énormes dégâts matériels dans le quartier koulidara, dans la commune urbaine de Labé. Le bilan est lourd car, plusieurs toitures ont été emportées et dans plusieurs secteurs comme Dalo, trois (3) maisons n’ont pas résistées au coup de ce vent violent.

Interrogé sur cet état de fait, cette victime revient sur le film de la scène en ces termes : « La pluie était accompagnée de vent violent est venu qui a décoiffée ma maison. Ici, c’est environ trois maisons qui sont tombées sous le coup du vent. Présentement, moi je me suis refugié chez mon jeune-frère. Plusieurs arbres aussi ont été déracinés. Bref, le dégât matériel est vraiment énorme, mais heureusement, il n’y a pas eu de perte en vie humaine. Nous demandons à toutes les bonnes volontés de nous venir en aide », a lancé Abdoulaye Djibril Barry.

De là nous, nous nous sommes rendus dans la concession de Mamadou Bhoye Barry, dans le secteur Telidjé qui a été également sérieusement endommagé par le vent, cette autre victime a tenu à préciser :

« Après la prière de 13 h, la pluie a commencé de tomber et j’étais dans la maison avec ma femme. C’était une forte pluie qui venait et vu l’ampleur du vent, je suis sortir pour m’arrêter auprès du pilier pour m’enquérir de la réalité. Dès que je suis sorti de la maison, elle a été décoiffée. Donc ma maison est complètement détruite et ma provision a été également détruite par la pluie. Je me demande comment reconstruire la maison, car je viens de faire une opération et je suis en convalescence actuellement. Je passe la nuit actuellement à la belle étoile », affirme notre interlocuteur.

De son côté, le président du conseil de quartier de Koulidara est revenu sur l’ampleur des dégâts causés par le vent dans sa juridiction.

« Le lycée Telidjé a été complétement décoiffée. Chez moi personnellement, trois des hangars ont été décoiffés. Ces écoles décoiffées si des dispositions ne sont pas été prises, les élèves en classe d’examen auront du mal bien à se réparer. Pour les autres dégâts causés dans les différents secteurs, nous lançons un appel à l’endroit des bonnes volontés », demande Elhadj Ibrahima Sory Barry.

A noter qu’en attendant l’assistance des bonnes volontés, les sinistrés cherchent à reconstruire leurs habitations à travers les moyens de bord.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83