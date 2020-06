Labé : une année après la mort de l’étudiant Boukariou, son père dénonce la lourdeur de la justice

Vendredi 31 mai 2019 – Dimanche 31 mai 2020, il y’a de cela une année depuis qu’Amadou Boukariou Baldé, 21 ans, étudiant en licence 2 informatique à l’Université de Labé, a tiré sa révérence suite selon les médecins, à un traumatisme cranio-encéphalique avec engagement bulbaire et arrêt respiratoire, causés par des coups de matraques que lui auraient administrés les services de sécurité déployés dans ce temple du savoir par le gouverneur de région Madifing Diané lors d’une manifestation.

Joint au téléphone ce vendredi 05 juin par la rédaction de votre quotidien en ligne, le père de la victime n’a pas manqué de fustiger la lourdeur de l’appareil judiciaire dans ce dossier.

« Avant les vacances nous avons déposé un premier dossier au niveau du tribunal de première instance de Labé, le procureur nous avait dit que Labé avait déjà ouvert une enquête, donc la famille n’a qu’à se joindre à cette enquête qui était déjà ouverte. Mais comme nous avons constaté que l’ouverture de cette enquête, c’était purement dilatoire, donc les avocats ont trouvé que la famille ne peut pas se joindre à cette enquête. C’est par la suite que nous avons déposé notre propre plainte dans laquelle les gens qui étaient visés, c’étaient le gouverneur Madifing Diané, les commandants de la gendarmerie et de la police : Richard Fangamou, et Alphonse Bolomou, c’était les trois noms qui étaient visés dans la plainte. La quatrième position, on disait que toute autre personne dont les enquêtes auraient établi la culpabilité. Lorsque nous avons déposé cette plainte, le procureur nous avait dit qu’il ne pouvait pas la recevoir, si on pouvait se joindre à leur enquête, sinon de déposer une autre plainte avec constitution de partie civile au niveau d’un juge d’instruction. Mais il s’est trouvé que les tribunaux étaient en phase d’aller en vacance, nous avons estimé qu’il fallait attendre le retour des magistrats c’était en fin 2019. En janvier 2020, les avocats ont commencé de formuler la plainte comme partie civile, ils sont allés la déposer à Labé, ils ont eu l’accusé de réception au niveau du cabinet d’instruction, parallèlement à ça, ils avaient envisagé qu’on dépose une autre plainte au niveau de la CEDEAO » a expliqué Mamadou Mouctar Baldé avant d’ajouter :

« Pour la plainte déposée au niveau de Labé, on est resté comme ça à l’écoute jusqu’à nos jours, on n’a pas eu de suite. A chaque fois que je demande aux avocats, ils me disent qu’ils n’ont pas eu de suite venant du cabinet d’instruction de Labé. Pour la plainte déposée à Abuja, nous sommes encore à l’écoute, les avocats m’ont dit quand ils auront eu l’accusé de réception, ils me feront signe pour m’informer » martèle le père de la victime.

Plus dur encore, quelques mois après le décès de celui qui était considéré comme l’espoir de sa famille à en croire son père Mamadou Mouctar Baldé, un camarade de son défunt fils Amadou Boukariou Baldé a été remettre les pécules de fin d’année à la famille éplorée, un geste qui n’a pas été du goût de notre interlocuteur.

« Quand j’étais en vacances à Télémélé au mois de septembre vers la fin, il y’a eu un étudiant qui a fait la même classe que mon fils qui m’a appelé pour me dire que le rectorat lui a remis les pécules du défunt pour le dernier trimestre, une somme de 300 mille fg je crois. Je lui ai dit d’aller rendre l’argent à celui qui lui avait remis et tu lui dis que j’ai plutôt besoin de justice que de l’argent. Je ne sais pas s’il l’avait fait ou pas. Voilà ce que j’ai vécu durant cette année depuis que mon fils a été tué » fustige-t-il.

Parlant de ses intentions dans ce dossier, le père du défunt précise « L’une des premières intentions c’est de mettre à l’épreuve ceux qui sont censés faire le travail. Parce qu’ils sont là pour ça, ils ont prêté serment pour ça. Donc, de leur demander de faire ce pourquoi ils sont payés. Mais vous comprendrez à l’impossible nul ne sera tenu parce que ce sont de petits dieux dans notre maudit pays-là on dirait » conclut de façon amère M. Baldé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83