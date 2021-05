Labé : une collision entre une moto et une camionnette fait 2 morts

Dans la soirée du lundi 3 mai dernier, un accident mortel s’est produit dans le secteur N’Djolou, quartier Pounthioun, dans la commune urbaine de Labé. Selon nos informations, c’est une moto en provenance du centre-ville qui avait à son bord trois (3) personnes qui est rentrée en collision avec une camionnette.

Bilan trois (3) morts et un blessé grave. Sur les circonstances de cet accident, le commissaire spécial de la sécurité routière a laissé entendre :

« C’est aux environs de 16 heures que le commissaire central m’a joint au téléphone, pour m’informer qu’un accident grave s’est produit à Safatou, vers Saala. Immédiatement, j’ai dépêché deux agents pour le constat et après je me suis rendu également sur les lieux. Les circonstances de cet accident sont les suivantes : Monsieur Sadio Diallo, 30 ans, un tôlier de profession, célibataire, résidant au quartier Pounthioun, était sur sa moto TVS de couleur bleu. Il partait vers Safatou et il a trouvé une voiture de marque Express qui a ouvert la portière côté gauche en face de la grande circulation. La camionnette aussi venait vers le centre-ville. Donc Monsieur Sadio a esquivé la portière côté gauche de la voiture express, il s’est rabattu vivement sur sa gauche où il est parti vers le couloir de marche de la camionnette qui venait en sens inverse, il est allérentrer en collision avec la camionnette. Ils étaient au nombre de trois personnes sur la moto et ils ont été projetés. M. Sadio qui conduisait la moto a succombé sur le coup, les deux autres grièvement blessés ont été transportés l’hôpital régional. Les heures suivantes, Peinda kamissa Diallo ,ménagère âgée de 28 ans, ménagère et originaire de Garambé a succombé elle aussi », explique Colonel Tidiane Sanoh.

A noter que les chauffeurs des deux véhicules impliqués dans cet accident se trouvent actuellement dans les mains des services de sécurité pour des fins d’enquêtes. Quant aux engins, ils sont stationnés à la fourrière en attendant la suite des enquêtes.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

