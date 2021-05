Labé : une élève chute d’un manguier et meurt à l’école primaire de Kouroula

Dans l’après-midi du mardi 04 Mai 2021, c’est une élève de la 6ème année, du nom de Mariama Ciré Diallo, 09 ans, fille du maire de la commune rurale de Kouratongo, préfecture de Tougué, qui a chuté d’un manguier avant de rendre l’âme quelques minutes plus tard à l’hôpital de Labé. Le drame s’est produit à l’école primaire de Kouroula 1, dans la commune urbaine de Labé. Sur les circonstances du drame, Mamadou Hassimiou Diallo, maître de la victime, explique : « c’est quand on est sorti à 13 h, j’ai donné l’occasion aux élèves d’aller s’acquitter de la prière. Je suis sorti de l’école pour aller prier. A mon retour, j’ai trouvé que la petite est tombée. On m’a dit qu’elle est montée d’un manguier. Nous avons fait appel aux militaires qui sont au niveau de la Banque centrale. Ce sont eux qui l’ont transportée à l’hôpital. Une fois à l’hôpital, quelques minutes après, elle est décédée. Déjà son absence crée un grand vide dans la classe. Nous sommes attristés », affirme l’enseignant.

De son côté, la Directrice de l’école primaire de Kouroula 1, attristée, promet de tout mettre en œuvre pour éviter ce genre d’incident ultérieurement.

« On est resté à l’école jusqu’à 13h. On a libéré les élèves et il paraît que la petite est restée avec certains de ses amies. Après, elle est montée sur le manguier et elle est tombée. Mariama Ciré Diallo est une élève de la 6ème année. C’est la première fois que nous enregistrons ce genre d’incident à l’école ici. C’est le calligraphe qui est dans la cour de l’école qui m’a appelée. C’est comme ça que j’ai appris la mauvaise nouvelle. Donc nous avons dépêché une délégation conduite par la direction préfectorale de l’Education. Nous nous sommes rendus en famille pour présenter nos condoléances. Nous allons renforcer les sensibilisations, pour que ça ne se répète plus à l’école », a fait savoir Aïssatou Lamarana Keita.

Inconsolable, Abdoulaye Sadio Diallo, maire de la commune rurale de Kouratongo, le père de la victime, dit s’en remettre à Dieu.

« J’étais au village, l’un de mes fils m’a appelé pour m’informer qu’après les cours, la fille a décidé de rester à l’école jusqu’au soir et attendre les cours de révision. Elle est montée jouer sur le manguier, malheureusement elle est tombée puis décédée. C’est le destin, on n’y peut rien. Je m’en remets à Dieu » nous confie Abdoulaye Sadio Diallo.

A noter que Mariama Ciré Diallo été inhumée hier mardi, après la prière de 16h, à Gadhapounthoun.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

