Labé : une femme accusée d’avoir versé de l’eau chaude sur l’enfant de sa coépouse, à Daka

Dans la matinée du jeudi 29 juillet 2021, une dame a été accusée d’avoir versé de l’eau chaude sur le bébé de sa coépouse. Grièvement blessé, Mahfouz Diallo, 2 ans, a été transmis d’urgence à l’hôpital régional de Labé où il est en soins intensifs. Trouvée au chevet de son enfant, la mère de la victime est revenue sur les faits. « Mon enfant m’a laissé dans la cour et il est entré dans la chambre de ma coépouse. C’est lorsque je l’ai entendu dire eh Mahfouz, c’est en ce moment j’ai couru pour aller voir ce qui se passe et j’ai trouvé que ma coépouse essayait de lui ôter les habits. Ils étaient seuls dans la chambre. Donc je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Elle préparait de l’arachide à revendre près de sa porte. Selon ses explications, le bébé qui était sur un banc est tombé sur le feu mais je n’y crois pas. Toutes ces blessures sont causées par les brûlures. Je ne peux rien faire si ce n’est m’en remettre à Dieu. En plus, il y a un sérieux problème de jalousie entre nous. J’ai beau parler mais les problèmes ne font qu’augmenter entre nous .Mon mari a tout fait mais en vain. Je ne voulais pas qu’on en arrive là mais je n’y peux rien. Le bébé s’appelle Mahfouz Diallo âgé de 2 ans », a expliqué Djeynabou Diallo. Très touchés par cette situation, les citoyens du secteur 1 dans le quartier Daka 1 ont voulu lyncher Adama Hawa incriminée dans cette affaire, nous confie le chef secteur 1. « Aussitôt informé, je me suis rendu sur les lieux. Après, j’ai expliqué au chef de quartier comment j’ai trouvé les choses et il m’a dit d’informer la brigade de proximité ” taadhe”. Et juste après, la police a fait irruption sur les lieux. Les voisins se sont mobilisés et ils voulaient la lyncher puisque selon eux la dame accusée dans cette affaire fait vivre l’enfer à la mère de ce bébé et de ses enfants. Et même ses voisins, elle leur rendrait la vie difficile, selon les témoignages. Heureusement, nous avons pu maîtriser la foule afin que la police puisse l’emmener et nous nous sommes rendus ensemble au commissariat de police. Les responsables de la police nous ont ensuite instruit d’envoyer le bébé à l’hôpital régional pour des soins. L’accusée s’appelle Adama Hawa », fait savoir Alhassane Doumbouya.

Aux dernières nouvelles, Adama Hawa a été mise aux arrêts et se trouve dans les locaux du commissariat central de police de Labé pour des fins d’enquête.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

