Labé : une femme atteinte de Covid-19 retrouvée par les autorités sanitaires

L’information nous est parvenue à 15 h 30 ce lundi 1er juin 2020. C’est une femme mariée du nom de Mama Aïssata Sylla, commerçante de son état, dont le mari communément appelé Dr Camara, médecin-chef du poste de santé de Konkorain, sous-préfecture de Tarambaly, testée à Conakry par l’agence nationale de sécurité sanitaire sans attendre ses résultats qui a pris la fuite pour se réfugier dans ce village de la préfecture de Labé.

Informée que la dame est positive au Covid-19 par l’ANSS, une équipe de la direction préfectorale de la santé de Labé, conduite par Dr El Hadj Mamadou Oudy Bah directeur régional de la santé de Labé est sur le point d’aller à la recherche de la dame pour l’envoyer à Kindia.

« C’est une dame qui est venue de Conakry qui est rentée ici. Elle est partie à Konkorain où travaille son mari le Dr Camara. Elle est allée faire le test le 29 mai dernier, après les prélèvements, elle est directement partie au village. C’est par la suite que l’ANSS a appelé le DPS pour nous informer. On se prépare pour aller chercher la dame et l’envoyer à Kindia pour être hospitalisée. Après, une équipe sera déployée pour aller à Konkorain histoire de voir avec qui et qui elle est entrée en contact. C’est le jour même qu’elle a été prélevée qu’elle a quitté Conakry, pour venir à Konkorain. C’est le 29, il y’a juste 3 jours, elle est venue dans un véhicule de transport en commun avec quatre autres personnes. Lorsque nous allons nous voir avec elle, nous allons savoir quel est le véhicule en commun dans lequel elle est venue, ici à Labé. Aussi lorsqu’elle est venue, elle a également pris un véhicule de transport en commun pour aller à Konkorain. Donc toutes ces personnes seront recherchées que ça soit avec celles avec qui elle est venue de Conakry ou celles avec qui elle est partie à Konkorain. Elle est actuellement au poste de santé de Konkorain où elle est logée avec son époux, mais son mari n’est pas là-bas. Nous sommes en réunion d’urgence pour aller la chercher. On demande aux citoyens d’arrêter de venir à l’intérieur du pays sans attendre les résultats de leurs tests » a conseillé Dr. Mamadou Oudy Bah.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, déjà deux véhicules dont une ambulance étaient en route pour pulvériser les lieux et transporter la dame à Kindia.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

