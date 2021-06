Labé : une femme de 28 ans foudroyée, à Sanoun

Dans la soirée du samedi 12 juin dernier aux environs de 19 h 30 mn, c’est une femme du nom de Mariama Korka Diallo, âgée de 28 ans, mariée sans enfant, originaire de Mogna dans le district de Kodhel, commune rurale de Sanoun qui a été foudroyée alors qu’elle revenait avec trois (3) de ses amies du marché hebdomadaire de Sanoun-centre.

Joint au téléphone, le maire de cette commune rurale, est revenu sur le film du drame en ces termes :

« C’est aux environs de 19 h 30, alors que cette femme et trois de ses amies quittaient au marché de Sanoun pour rentrer à Touldé situé à 3 km du centre. Après un kilomètre, elles ont été surprises par la foudre et toutes les quatre (4) sont tombées en syncope. Quelques minutes après, les trois premières se sont réveillées et ont pris la fuite. Mais au bout de quelques minutes, elles se sont rendu compte que leur collègue n’était pas avec elles. Elles se sont retournées et ont trouvé que leur amie était déjà morte. Du coup, elles ont informé les gens du village. La victime s’appelle Mariama Korka Diallo, âgée de28 ans, originaire de Mogna dans Kodhel. Elle a été inhumée hier dimanche aux environs de 15 heures dans le cimetière du village situé entre Touldé et Sanoun-Centre », explique Amadou Habib Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

