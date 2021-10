Labé : une femme tue son enfant de 4 ans à coups de gourdin, à Diari

Dans la journée de ce mercredi 27 octobre 2021, c’est une femme qui été accusée d’avoir tué son enfant de quatre (4) ans à coup de gourdin. Ce crime s’est produit dans le secteurTamba-Holo, district de Donta, sous-préfecture de Diari, préfecture de Labé.

Selon le maire de cette juridiction, cet infanticide a été perpétré après que la victime n’ait brisé la clé de la maison dans la serrure.

« Hier aux environs de 13h 10 minutes, le président du district de Donta et le chef secteur de Tamba-Holo, m’ont appelé pour m’informer qu’un infanticide s’est produit dans leur localité. D’après les informations, cette femme qui a tué son enfant n’est pas originaire de Donta, ni de Tamba-Holo, mais plutôt de Poyeh-Gadhakassa, dans Diari. Elle se nomme Kadiatou. Hier après la prière de l’aube, le mari de la femme est allé à Diountou, après la femme aussi est allée quelque part en laissant la victime âgé de 4 ans et un autre enfant dans la maison. Au retour de la femme, elle a trouvé que les enfants ont fermé la porte et ont cassé la clé dans la serrure. Très remontée, la femme a pris un gourdin pour administrer des coups à la victime. Elle a d’abord cassé son bras avant de le tuer. La victime est un jeune garçon de 4 ans », explique Elhadj Mamadou Koula Diallo.

Poursuivant, le premier responsable de la commune rurale de Diari a déclaré : « Après le drame, le président du district avec le concours du chef secteur et les citoyens du village ont mis main sur la femme. Après m’avoir informé, à mon tour, j’ai informé le général des collectivités. Ce dernier aussi a informé le procureur quelques minutes après. Et j’ai reçu un appel du commissaire de la police central qui m’a informé qu’il déploie des agents à Diari. Avant leur arrivée, le secrétaire général de la commune de Diari, accompagné de notre agent de la garde communale se son rendus sur les lieux ont trouvé qu’effectivement que la femme a été arrêtée et le corps de la victime était aussi à côté », conclut-il.

Aux dernières nouvelles, dame Kadiatou, accusée d’avoir tué son enfant de 4 est détenue au commissariat de la police centrale de Labé où elle serait entendue sur PV, avant d’être déférée à la maison centrale de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83