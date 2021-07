Labé : une fillette de 2 ans et sa mère meurent dans un accident de la circulation

Dans la matinée du dimanche 11 juillet dernier, c’est un grave accident de la circulation qui s’est produit en face du commissariat central de police de Labé, dans le quartier Pounthioun, commune urbaine de Labé.

Le bilan de ce drame est de deux (2) morts. Il s’agit d’une femme voilée du nom de Ramatoulaye Sylla, âgée de 28 ans et sa fillette du nom de Djénabou Diallo, âgée de 2 ans et 2 mois. Trouver à son domicile, le veuf en larmes est revenue sur le comment il a appris cette mauvaise nouvelle.

« On m’a appelé au téléphone pour me dire de me rendre à l’hôpital régional le plus vite que possible. Directement, mon petit-frère m’a accompagné. A mon arrivé, j’ai trouvé que le bébé est déjà mort et ma femme souffrait énormément. Nous sommes restés à l’hôpital jusqu’à 13 heures et elle aussi, a rendu l’âme », explique Mamadou Malal Diallo.

Poursuivant, le père de famille nous parle des circonstances de cet accident : « d’après les informations, c’est un conducteur de taxi-moto qui était derrière ma femme et qui lui a cogné par derrière et ma femme qui n’a pas pu maîtriser l’engin quelle conduisait, a fini sa course devant une camionnette qui venait en sens inverse. Elle s’appelle Ramatoulaye Sylla, âgée de 28 ans et la fillette s’appelle Djénabou Diallo, âgée de 2 ans deux (2) mois. Le chauffeur s’appelle Mamadou Korka Diallo et on m’avait dit qu’il est dans la main de la sécurité. Le corps du Bébé et sa maman ont été transportés à l’hôpital par la police », conclut-il.

A noter que les corps des deux victimes ont été rendus à leur famille. Et ils ont été enterrés après la prière de 16 heures à Banti, dans le District de Garki.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

