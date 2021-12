Labé : une fillette de 5 ans sexuellement agressée en pleine journée, à Pounthioun

Dans la journée du mercredi 1er décembre 2021, c’est une fillette de 5 ans qui revenait de l’école qui aurait été violée par un jeune dont on ignore l’âge. Cet acte s’est produit à Pounthioun, dans la communauté urbaine de Labé.

Le présumé violeur a été mis aux arrêts et la fille suit des traitements à l’hôpital régional de Labé. Sur les circonstances de ce viol, la mère de la victime ayant requis l’anonymat a laissé entendre ceci :

« Nous habitons à Pounthioun et ma fille a 5 ans. Elle revenait de l’école avec certains de ses amis. C’est en cours de route qu’un jeune a attrapé ma fille et a sommé les petits garçons de passer devant. C’est ainsi qu’il a tiré ma fille vers les toilettes. Mais les jeunes garçons l’ont suivi et ont su où il a amené ma fille. Ils ont alerté ceux qui étaient dans les parages et ces derniers sont venus l’extirper des mains du jeune. Ma fille se trouve à l’hôpital pour des examens et le jeune a été déposé à la police. Le jeune est de Pounthioun, c’est un jeune homme ».

A noter que ces derniers temps, le viol sur mineure est en nette recrudescence dans la capitale du Foutah Djallon. Le vendredi dernier c’est une fillette de 03 ans qui a été enlevée, séquestrée, violée avant d’être tuée. Le dimanche 28 novembre, c’est une fille de 08 ans qui a échappé de justesse à un viol.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83