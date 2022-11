Labé : une mineure de 12 ans victime de viol à Thialakoun

Dans l’après-midi du dimanche 13 novembre 2022, une mineure âgée d’environ de 12 ans, élève à l’école primaire de Bowloko, commune urbaine de Labé, a été victime de viol. Le fait s’est produit aux alentours de la rivière de Bara, district de Touny, dans la sous-préfecture de Tountouroun.

Secourue par les jeunes du quartier Doghol, la victime a été transporté d’urgence à l’hôpital et une enquête a été ouverte pour élucider l’affaire.

Informé aux environs de 20 heures, le président du conseil de quartier de Doghol est allé s’enquérir des faits. Sur les lieux, il s’est avéré qu’une fille a été violé.

« La fille a été pourchassé par un jeune de Daka, communément appelé « Farmer » qui signifie cultivateur. Les filles étaient au nombre de cinq (5), les quatre ont parvenu à s’échapper. Elles sont venues se réfugier dans le secteur Thiernoya, quartier Doghol. C’est comme ça que je suis informé de ce qui s’est passé. Donc, les jeunes du quartier se sont mobilisés pour rechercher l’incriminé dans cette affaire mais malheureusement, ils n’ont pas retrouvé le jeune », a expliqué Elhadj Thierno Mamadou Saliou Diallo, président du conseil de quartier de Doghol.

Tout en revenant sur l’identité de la victime, notre interlocuteur n’a pas manqué d’apporter des précisions sur comment la victime et ses amies se sont retrouvées sur le lieu du crime, situé à près de deux kilomètres.

« La victime est âgée de 12 ans, elle se nomme Hawa Bah. Elle est une élève à l’école primaire de Bowloko. Elle et ses amies sont toutes du quartier Dow-Saré. Lorsque nous avons retrouvé la fille, elle était très fatiguée, et elle marchait difficilement. La grand-mère de la victime m’a dit qu’elles ont l’habitude de donner 1000 Gnf a chacune des filles, pour aller suivre des cours de révision les après-midis mais hier, au lieu d’aller réviser, elles sont parties à la rivière de Thialakoun », à précisé le chef de quartier.

Pour retrouver l’incriminé qui court toujours, Elhadj Thierno Mamadou Saliou Diallo rapporte que des dispositions ont été prises par les services de sécurité.

« Immédiatement, nous avons appelé les agents de l’OPROGEM, la gendarmerie, et j’ai ordonné qu’on envoie la fille à l’hôpital. Entre-temps, les gendarmes ont pris le dossier en main. Les parents des cinq filles sont convoqués ce lundi à la gendarmerie pour leurs dépositions. Les gendarmes ont promis de tout faire pour retrouver l’incriminé », a souligné Elhadj Thierno Mamadou Saliou Diallo.

Tidiane Diallo, Labé, correspondant régional à Labé

