Labé : une quantité importante de viande d’animaux protégés saisie par les services des Eaux et Forêts

Le samedi, 14 février dernier, les services des Eaux et Forêts de Labé ont réussi à mettre main sur un camion rempli de viande de brousse dont les animaux sont protégés. Selon le premier responsable de la section Eaux et Foret, cette quantité de viande était mise dans 53 sacs, soit une tonne et demi.

« De passant de village en village, nos agents ont porté attention jusqu’à leur arrivé à la préfecture de Labé. C’est la brigade régionale et préfectorale qui se sont donnés les mains pour intercepter le véhicule et le conduire dans la concession forestière de Labé. Toutes les espèces qui ont été abattues sont des espèces partiellement protégés tels que les phacochères, le petit ruminant. Ce sont ces espèces qui a été tuées, séchées à Mali et mises dans des sacs. Nous avons dénombré 53 sacs, ça été même pesé et ça fait une tonne et demi », explique Diawo Diallo.

Les incriminés sont au nombre trois (3) personnes ont été tous arrêtées et entendues sur procès verbale avant d’être déposées à la prison civile de Labé.

« Nous avons déposé le dossier au niveau du tribunal et nous attendons le jugement. Ils sont au nombre de trois personnes dont le chauffeur du camion qui est accusé de complicité. Ils ont été tous entendus sur PV », renchérie le chef section des Eaux et Forêts de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

