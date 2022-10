Label Guinée 2 : A la découverte du comité de pilotage du Salon des Productions Locales…

La deuxième édition de ce qui est devenu un évènement qui tombe à pic place les PME au cœur du processus de transformation de notre économie.

Avec le thème « Les PME, booster du made in Guinée », c’est un vrai clin d’œil qui est fait aux entreprises de petite taille et aux entrepreneurs, eux qui manquent d’accompagnement, de financement et de visibilité pour déployer leur savoir-faire.

Comme lors de la première édition, le choix des membres du Comité de pilotage de Label Guinée est un indicateur du sérieux que les organisateurs accordent à cet évènement d’utilité publique et un support annonciateur de la qualité du contenu technique de l’initiative.

Avec un regard averti et expert sur le projet, les membres de ce Comité de pilotage, au nombre de huit (8) sont chargés de valider, d’accompagner et d’apporter leurs inputs aux organisateurs sur les orientations techniques des panels, ateliers et tables rondes.

Ils se rendent également disponibles pour participer aux échanges et conseiller et guider les exposants durant cette semaine de la Guinée positive et productive.

Trêve de commentaires, allons à la découverte des sentinelles du Made In Guinée.

Il s’agit de :

¤ Ousmane Kéïta : Défenseur infatigable de la cause des consommateurs, le président de l’union des consommateurs de Guinée (UCG) a accepté d’intégrer le Comité de pilotage de la deuxième édition de Label Guinée, le salon des productions locales sans sourciller.

Réagissant à cette nouvelle marque de reconnaissance, lui qui était déjà là l’année dernière, le président de l’Union des consommateurs de Guinée s’est dit « toujours disponible pour cette cause nationale portée par Label Guinée ».

¤ Kadé Camara, Directrice générale de l’Office national du Tourisme, qui vient de lancer pour la première fois la saison touristique en Guinée a « invité tous ces suiveurs à participer à la deuxième édition du LABEL Guinée. Pour elle, le Salon est un rendez-vous d’excellence où le savoir-faire local est mis en avant et une opportunité offerte aux entrepreneurs locaux de créer des réseaux professionnels ».

La Présidente de l’association d’aide et d’autonomisation des femmes handicapées coiffeuses, Aïssatou Mali Diallo dirige une association dont le dynamique est reconnu de tous. Elle contribue résolument au mieux-être de ses compatriotes et accepté de partager son expérience dans le Comité de pilotage au service des participants à ce deuxième rendez-vous. Et pour elle « c’est une initiative salutaire et à encourager puisque c’est une manière de faire la promotion de tous les guinéens et montrer leur talent et c’est également une manière de pousser les guinéens et guinéenne de consommer la production guinéenne ».

Ibrahima Camara, lui, est un soutien de la première heure de Label Guinée. Le Directeur général de Intellact Consulting n’a pas caché son bonheur et son enthousiasme à partager son expérience de plusieurs décennies dans les métiers RH et dans l’Entreprenariat avec les acteurs du développement durable de la Guinée.

Monsieur Camara a réagi en se déclarant « Membre à vie du Comité de pilotage, car Label Guinée est une cause noble ».

Avant de conclure que « pour rien au monde, il va lâcher cette cause ». Récemment, il invitait les PME dans une interview, « à maximiser leur participation aux programme de cette deuxième édition. En discutant beaucoup plus avec les experts qui vont venir exposer. »

Positionnés comme les véritables fers de lance de cette deuxième édition de Label Guinée, les membres du comité de pilotage, avec une forte dose de patriotisme, donnent rendez-vous au public à la Bluezone de Kaloum du 31 octobre au 6 novembre pour une semaine de Made In Guinée qui promet.

Les quatre autres membres de ce Comité de pilotage de haut niveau vous seront présentés la semaine prochaine.

