Label Guinée : vers la 2ème édition du Salon des Productions Locales

Après la première édition qui a tenu toutes ses promesses réunissant une centaine d’exposants et des milliers de visiteurs, le Salon des Productions Locales ouvrira ses portes en sa deuxième édition, du 31 octobre au 6 novembre 2022 à la Blue zone de Kaloum. Label Guinée acte 2 est placé cette année sous le thème : « Les PME, booster du made in Guinée ».



Véritable espace d’exposition et d’acquisition des produits issus du génie de nos compatriotes, Label Guinée est aussi le lieu pour les parties prenantes au processus de création de richesses et de valeurs de notre pays de mettre en relief le potentiel guinéen en termes de productions locales. Quand on connaît les difficultés pour les producteurs locaux dans l’écoulement de leurs produits, la semaine du Made In Guinée constitue une aubaine pour les artisans, industriels et autres agripreuneurs pour vendre et montrer leur savoir-faire.



Cette année, dans l’espace multifonctionnel de la Bluezone de Kaloum, des panels seront organisés sur les enjeux et les opportunités du Made In Guinée, des ateliers et tables rondes pour apporter des réponses concrètes aux besoins des producteurs locaux, l’exposition des photos du concours « Made In Guinée fait-main », la vulgarisation de La loi sur le contenu local, des concerts des têtes d’affiche de la musique guinéenne, des formations et bien d’autres activités, toutes liées au Made In Guinée.



Conçu par l’ONG le Comité 21 Guinée et l’agence de communication et de conseil en développement durable AGILITÉS, Label Guinée se donne pour mission de créer un lien durable entre les consommateurs et les producteurs guinéens, car c’est de cette relation que naîtra notre souveraineté économique.

Contacts Presse :

+224 621 204 049 / +224 611 714 444

contact@labelguinee.com