L’actrice Bébé Sodia victime d’incendie : ‘’j’ai perdu tous mes biens''

La célèbre actrice des années 90, Bébé Sodia, de son vrai nom Fanta Kourouma a été victime d’incendie lundi dernier au quartier Sonfonia Casse, en haute banlieue de Conakry. La comédienne qui a une vie peu enviable ces derniers temps, vient de chuter une nouvelle fois.

Joint mardi par notre rédaction, la vedette du petit écran dit avoir tout perdu. Mais, qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Et, ces 8 enfants tous orphelins ont été sauvés de justesse.

« Il y a un incendie qui s’est déclaré chez moi hier. Comme vous le constatez déjà, j’ai perdu tous mes biens et ma vide chuté encore », a-t-elle dit.

Poursuivant, l’inspiratrice de nombreux cinéastes guinéens et africains a lancé un appel aux bonnes volontés. « Vous étiez avec moi ici l’autre fois pour parler de ma vie. Donc, aujourd’hui, vous avez vu que tout va se reprendre parce que j’ai tout perdu. Pour ça, j’invite les personnes de bonne volonté à me venir en aide. C’est la volonté de Dieu et je l’admets. »

