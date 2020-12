« L’aéroport de Conakry pas fermé, tous les avions sont là » (responsable)

Un mélimélo a eu lieu à l’aéroport international de Conakry-Gbessia entre les agents de la Météo et l’ana. Une réunion s’est même tenue dans la soirée pour évacuer le différend. Pendant ce temps, comme une trainée de poudre, la rumeur de fermeture de l’aéroport de Conakry s’est répandue. Contacté, le DGA de la SOCEAC (société de gestion et d’exploitation de l’aéroport de Conakry) a démenti l’information et indiqué que tous les avions devant arriver ce lundi sont à Conakry

« Tous les avions sont là. A 16h30 Ethiopian airlines a atterri, Air France est là. C’était un problème entre les agents de la météo et l’ANA, on a eu une réunion, c’est réglé », assure Abdel Kader Yombounaud.

Elisa CAMARA