L’Agence des Etats-Unis pour le développement international et Ashanti Anglogold appuient le développement agricole en Guinée

COMMUNIQUE- Conakry, Guinée – L’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), en collaboration avec la compagnie minière AngloGold Ashanti Mining, financera le projet « Activité de Développement Agricole de Siguiri (SADA) ». Un protocole d’accord entre les deux agences sera signé le mercredi 6 novembre à 15 heures à l’hôtel Noom à Conakry. Le projet SADA encouragera un engagement durable et à long terme du secteur privé en collaboration avec SAG, la filiale guinéenne de la société minière AngloGold Ashanti.

SADA mettra en œuvre des activités pour améliorer la capacité du système de fourniture d’intrants et de services commerciaux en milieu rural pour les producteurs de noix d’acajou. Le projet renforcera également la coopération et les liens entre les acteurs de la filière de la noix de cajou et créera un système de marché plus efficace en créant des opportunités économiques inclusives pour les paysans et la création d’emplois à différents stades de la chaîne de valeur de la noix d’acajou.

SADA soutiendra plus de trois milles producteurs de noix d’acajou en renforçant les capacités de leurs organisations, en améliorant l’accès à des intrants de qualité et en développant les services de vulgarisation. Il améliorera également l’accès des producteurs aux crédits agricoles et apportera une valeur ajoutée en transformant localement les noix d’acajou produites dans la région de Siguiri.

La mise en œuvre du projet SADA offrira aux femmes et aux jeunes la possibilité de passer de l’extraction artisanale de l’or à la production des noix d’acajou, contribuant ainsi au développement du secteur agricole de la région.

M. Abdoulaye Magassouba, Ministre des Mines, M. Jeff Bryan, Directeur de la Mission USAID en Guinée et M. Abdourahamane Diaby, Directeur Général de la Société AngloGold Ashanti de Guinée participeront à la cérémonie de signature du protocole d’accord.

Conakry, le 5 novembre 2019