COMMUNIQUE- Deux conventions de financement entre la République de Guinée et l’Agence Française de Développement (AFD) ont été signées ce jour par M. Mamadi Camara, Ministre de l’Economie et des Finances, M. Jean-Marc Grosgurin, Ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Léone et M. Olivier Pannetier, Directeur de l’AFD en Guinée.