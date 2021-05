L’Aïd el fitr à Kindia : l’ethnocentrisme au centre du sermon d’Elhadj Mamoudou Camara

Comme partout dans le monde, les fidèles musulmans de Kindia ont célébré ce jeudi, 13 mai 2021 la fête de l’Aïd El Fitr. A la place des Martyrs comme d’habitude, c’est le grand imam de Kindia, Elhadj Mamoudou Camara qui a dirigé cette grande prière qui marque la fin de mois de ramadan.

Dans son sermon, il a largement parlé de l’ethnocentrisme. Elhadj Mamoudou Camara a appelé les fidèles musulmans à s’unir et de rejeter en bloc le comportement ethnocentrique.

En présence des autorités administratives et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Aboubacar Sylla , l’imam de la grande mosquée de Tafory a appelé les fidèles musulmans en ces termes.

“[…] Nous rendons grâce à Dieu et cette grandeur se matérialise par ce que nous continuons à appliquer et le ramadan est un exemple concret. Nous avons jeûné, prié, lire le coran. Tout ça pour montrer la grandeur de Dieu. Toi qui n’a pas fait cela, même si tu es dans ton habit de préférence, retient que tu ne seras pas au même pied que ceux qui ont accompli à lettre toutes les règles de ce mois de ramadan. En plus, ce que je demande à la population de Kindia, c’est de s’unir, il faut que nos cadres soient ensemble. Sinon ça ne serait pas bon pour nous bas peuple. Laissons l’ethnocentrisme, ne rejette pas ton prochain parcequ’il est soussou et que toi tu es peulh (…) Soyons unis pour le bien de notre nation. L’ethnocentrisme n’est pas une bonne pratique même pour la religion. Donc soyons unis’’, dit-il.

A noter que cette prière s’est déroulée dans un relâchement partiel des mesures sanitaires. Seulement quelques fidèles musulmans portaient leurs bavettes.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

