L’Aïd El Fitr à N’zérékoré : le gouverneur de région appelle les citoyens à l’unité

La fête de Ramadan a été célébrée ce jeudi à N’zérékoré à l’instar des villes du pays. Partout dans les lieux de prières, il y avait une forte affluence de la part des fidèles musulmnas vêtus de leurs nouveaux vêtements.

C’est dans la grande mosquée que les autorités se sont acquittés de leur obligation religieuse. Comme message, le Général de la police a invité les populations aux renforcements du tissu social qui a caractérisé le mois saint de Ramadan.

« Je commence d’abord par rendre grâce à Dieu d’avoir accordé aux musulmans la chance et la santé de passer le mois saint de Ramadan. Depuis plusieurs années, on passait le mois de Ramadan dans la terreur. Cette année, par la grâce de Dieu les 30 jours du mois de carême ont été jeûnés par la population musulmane dans la paix et la quiétude. Je voudrais profiter de cette occasion, pour dire aux musulmans en général de renforcer les liens dans la région forestière, d’adorer Dieu et son prophète, de cultiver la paix et la coexistence pacifique de se pardonner et de se donner la main », a invité le Gouverneur Mohamed Garé.

Il a par ailleurs félicité les autorités sanitaires pour la promptitude dans la riposte contre les maladies à virus Ebola et la coronavirus.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777