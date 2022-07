Tabaski à Faranah : les autorités locales invitent la population à la culture de la paix et la tolérance

Malgré la pluie qui arrosait ma ville, les fidèles musulmans de Faranah à l’image de leurs coreligionnaires du pays ont célébré la fête de l’Aïd-el-Kébir ce samedi 9 juillet 2022. A la mosquée centrale où les autorités locales ont accompli leur obligation religieuse, Elhadj Aliou Cissé 2è imam de ladite mosquée a dégagé l’importance de cette fête avant d’inviter les Guinéens à se débarrasser de la haine pour la paix et le bonheur du pays.

Les autorités administratives de la ville ont quant à eux, invité les populations de Faranah à cultiver la paix. « L’appel que je lance envers la population, c’est l’entente, surtout la cohésion. Qu’on se donne la main, cette transition est une opportunité qu’il faut mettre à profils pour sortir de l’ornière. Nous connaissons tous la Guinée depuis des temps et par rapport à aujourd’hui. L’action du CNRD c’est pour amener la Guinée à la paix, à la cohésion, à l’entente surtout, au développement et au changement à tous les niveaux, vous avez constaté et vous le savez », a souligné le gouverneur de région général à la retraite Boundouka Condé.

De son côté, le maire de la commune urbaine de Faranah, Oumar Camara s’est exprimé en ces termes : « Déjà, je leur souhaite une très bonne fête de tabaski, tout bon croyant, c’est une opportunité pour immoler nos différents sacrifices, implorer la grâce de Dieu pour qu’il y ait la paix, l’entente, la concorde dans notre pays et dans notre localité. Donc je lance un message de paix, l’unité et la concorde. Nous demandons aux citoyens d’accepter les pardons pour une bonne cohabitation pour que notre pays puisse sortir de l’ornière et emprunter le chemin du développement. Je souhaite que cette fête soit vraiment un moment d’union, un moment de se parler et de se dire les vérités pour que Faranah puisse décoller, puisse vraiment connaître le développement souhaité. »

Même son de cloche chez Colonel Sékou 15 Keita, préfet de Faranah. « Colonel Mamady Doumbouya dit de cultiver la paix. C’est dans l’entente qu’on peut avoir le développement souhaité, c’est pourquoi on dit Comité national de rassemblement pour le développement (CNRD). Donc qu’on se donne la main pour que Faranah puisse avancer… »

Pour encore donner de tonus à cette fête, plusieurs activités culturelles sont prévues dans les jours qui suivent dans la capitale du royaume de Nönöforéba Oularé (Faranah).

Lanciné Keita, depuis Faranah