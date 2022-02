L’AJDP tient la deuxième édition d’un tournoi de football sous le thème ‘’agir pour la promotion du football local’’

C’est sous le slogan ‘’Agir pour la promotion du football local” que l’Association des Jeunes pour le Développement de Palaga (AJDP) tient la 2è édition du tournoi de football doté du trophée ‘’Elhadj Lamine Barry’’ à Conakry. Un tournoi qui se jouera durant un mois [du 6 février au 6 mars 2022] au mini stadium de Koloma Soloprimo et qui opposera six (6) équipes. Le match d’ouverture a opposé Palaga à Dianfou qui s’est soldé par une victoire de Dianfou sur un score de 4 buts à 1.

A en croire les organisateurs, ce tournoi s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié entre les populations de Maci et Gongoré résidant à Conakry en particulier et celles de Pita en général.

Devant plusieurs responsables, parents, amis et ressortissants de Palaga, le président de cette association, relevant de la préfecture de Pita, sous-préfecture de Maci, District de Palaga a, avant le coup d’envoi, rappelé l’objectif fixé en organisant cette rencontre footballistique.

« Comme vous le savez, le football outre ses bienfaits sur la santé, est un sport qui crée un lien fort, qui harmonise les relations entre les personnes d’une société. Le football permet aux peuples de briller à la face du monde sans tenir compte des différences de langues, de religion, de culture ou richesse », a expliqué Alhassane Diallo.

Poursuivant, il dira que depuis « la création de cette association le 3 mars l’an 2000, elle a posé plusieurs actes notamment l’organisation de 18 éditions de conférences de sensibilisation ; la construction d’une boulangerie à Palaga ; la participation à l’extension du poste de santé de Palaga en cours de réalisation ; la participation à la construction d’une école franco-arabe ; la construction d’une école primaire à Palaga financé par l’ambassade de Japon ; l’organisation des campagnes de reboisement où environs 1000 plans ont été plantés depuis 2005 », a-t-il martelé de passage.

En outre, dit-il, « l’AJDP ambitionne d’élargir son champ d’action sur d’autres fronts dans les prochaines années. De surcroît, elle ambitionne la clôture du terrain de football ; l’élaboration des projets et la recherche des financements pour l’appui aux groupements agricoles de femmes de Palaga ; la construction du siège du district et du centre d’accueil de Palaga ; la rénovation et l’extension des logements des enseignants de toutes les écoles du district et tant d’autres projets. »

Kalidou