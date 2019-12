L’album ‘’du Bien’’ de Petit Kandia sera déballé les 27 et 28 décembre à Conakry

Ça y est. Le prince de Kampony signe une nouvelle fois son arrivée avec une très grande surprise pour ses fans. Petit Kandia, l’artiste de toute une génération, sera sur scène les 27 et 28 décembre pour chanter et vanter les couleurs de son nouvel arrivage.

Au cours d’une conférence animée ce mercredi dans un réceptif hôtelier de Conakry, la structure Kampony production a annoncé les couleurs de l’album.

« Je suis petit Kandia, j’ai un album qui doit sortir le 27 décembre à19h à l’hôtel Atlantic sis à Kipé, et le 28 décembre 19h au palais du peuple. L’album est intitulé ‘’DU BIEN ‘’ il n’y a que des biens dedans. Beaucoup de conseils et amours. Franchement, on a vraiment travaillé sur le dessus avec deux arrangeurs différents comme Ahmed du Mali (….). Donc, il sort le 27 au 28. Alors, comme d’habitude, Petit Kandia a plein de choses pour son public ce jour-là. Plein de choses comme vous voyez. Il n’y a pas de repos pour nous et je suis là avec mes musiciens, mon arrangeur qui est déjà arrivé hier à Conakry on doit continuer à répéter », a-t-il dit. Rappelant également la particularité de l’album en ces termes : « c’est vraiment mon identité et je ne change pas l’identité. J’essaye d’améliorer pour avancer la musique guinéenne. Parce que, je suis là pour défendre la culture guinéenne. Bien sûr qu’il y a la tendance mais, je défends la culture guinéenne. Donc, j’appelle mes fans à venir massivement au palais ou bien à l’hôtel pour soutenir l’album parce qu’il n’y a que du bien dedans »

Ce nouvel album composé de 13 titres dénommé “du bien” est l’inspiration de la culture guinéenne. D’où, la vocation principale de l’artiste de kampony.

Mohamed Cissé