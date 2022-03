Ce mercredi, plusieurs tenors du RPG Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) sont arrivés depuis des heures chez l’ancien Premier ministre guinéen à Lambanyi. Objectif, échanger pour donner plus de vigueur au parti d’Alpha Condé.

Un directoire provisoire du parti est en discussion et pourrait être confié à Ibrahima Kassory Fofana. Un choix qui ne fait pas encore l’unanimité au sein de la grande formation jaune, l’une des plus dynamiques et anciennes du pays.

