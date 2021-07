4 juillet. L’ambassade des États-Unis en Guinée célèbre le jour de l’indépendance

Ce 4 juillet, nous célébrons le 245ème anniversaire de la fondation des Etats-Unis d’Amérique. Chaque année à cette date, les Américains du monde entier font une pause pour se réengager dans les principes inscrits dans la Déclaration d’indépendance et pour célébrer leur liberté. Cette année, l’ambassade des États-Unis tiendra sa célébration de manière virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19. Le programme comprend une cérémonie de présentation du drapeau américain par le détachement du Corps des Marines des Etats-Unis à Conakry, et des prestations de l’Envoyé artistique Camille Thurman et du musicien guinéen Gwada Maga qui chanteront respectivement l’hymne national américain et l’hymne national guinéen. Dans son discours, le Chargé d’Affaires, a.i. Steven Koutsis réfléchit sur le partenariat entre les Etats-Unis et la Guinée, déclarant “Notre amitié durable a été gravée dans nos histoires bien avant COVID-19 ou même Ebola. Depuis 1958, les États-Unis sont un partenaire de la Guinée. Au fil des ans, la poursuite commune du bonheur par nos peuples a ancré notre amitié…

L’invité d’honneur, le Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, Dr. Ibrahima Khalil Kaba, s’est fait l’écho de ces sentiments dans sa réponse, lorsqu’il a dit ” Cette journée mémorable est pour les Etats-Unis d’Amérique et le monde, un symbole historique et une double signification dans le combat des peuples pour leur liberté et leur émancipation. Je salue le message qui véhicule l’image des Etats-Unis d’Amérique ayant renoncé à ses revendications raciales et identitaires du passé et qui entend poursuivre, l’objectif de compréhension entre les peuples, comme partenaire fiable au sein de la communauté internationale. Ceci se concrétise par la place remarquable qu’occupent les Etats-Unis d’Amérique sur l’arène internationale”.

Le programme comprend également des représentations des Ballets africains et du Griot Chieck Rahal Keita. L’événement sera partagé virtuellement sur le site web de l’ambassade et les plateformes de médias sociaux à midi le 4 juillet.

Source : Ambassade des USA en Guinée