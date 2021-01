L’Ambassade des Etats-Unis en Guinée lance un concours vidéo d’oratoire Martin Luther King Jr.

COMMUNIQUE- Conakry, le 6 janvier 2021- L’ambassade des États-Unis en Guinée est heureuse d’annoncer le concours d’oratoire vidéo 2021 Martin Luther King Jr. Nous invitons les nationaux guinéens à soumettre une vidéo inspirée du célèbre discours de 1963 du Dr. King – « I Have a Dream Speech ». Dans la vidéo, les participants doivent mettre en évidence notre interdépendance en tant que peuple et démontrer comment les communautés peuvent être renforcées par l’unité.

Règlement du concours:

Le concours est ouvert uniquement aux nationaux guinéens, âgés de 18 à 29 ans.

Les vidéos doivent être originales et au format mp4.

Les vidéos DOIVENT être en anglais.

Les vidéos ne doivent pas durer plus de 2 minutes.

Les vidéos en noir et blanc et en couleur sont acceptées – Les vidéos qui ne sont pas conformes aux spécifications ci-dessus ne seront PAS prises en considération.

Les personnes qui soumettent des vidéos DOIVENT nous aimer sur Facebook et nous suivre sur twitter et Instagram

Soumettez les vidéos en pièce jointe à PASConakry@state.gov ou sous forme de lien vidéo Youtube et indiquez votre nom, votre âge, votre sexe et l’organisation/le projet communautaire.

La date limite de soumission est le 15 janvier 2021 à 23:59 GMT.

Les vidéos seront jugées par un jury composé de membres du personnel de l’ambassade des États-Unis. Les critères d’évaluation des vidéos comprennent, sans s’y limiter, la pertinence par rapport au titre du concours, l’originalité, la créativité et l’innovation. Le jury sélectionnera les trois meilleures vidéos. Celles-ci seront publiées sur la page Facebook de l’ambassade pour que les fans puissent apporter leur contribution. Les vidéos ayant reçu le plus grand nombre de contributions et les notes des juges seront désignées comme gagnantes.

Les gagnants recevront un prix. Les vidéos finalistes seront publiées sur les plateformes de médias sociaux de l’ambassade des États-Unis en Guinée.

