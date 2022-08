L’Ambassade des États-Unis offre atelier avec les organisations qui recevront une subvention des Affaires Publiques cette année

L’Ambassade des Etats-Unis à Conakry a organisé le 16 août un atelier avec les organisations qui recevront une subvention des Affaires Publiques (concernant les affaires culturelles et de presse) cette année. L’atelier a servi à féliciter les organisations et à jeter les bases d’une collaboration fructueuse avec l’Ambassade des États-Unis pour faire avancer les objectifs de leurs projets dans les domaines de l’autonomisation des femmes, de l’entrepreneuriat, de l’apprentissage de l’anglais, du développement de la jeunesse, de la santé publique et des arts.

Lors de son discours d’ouverture de l’atelier, l’Ambassadeur des États-Unis Troy Fitrell a souligné que les projets de l’organisation ont été choisis par le biais d’un processus compétitif avec plus de 42 demandes reçues pour les huit subventions qui ont finalement été accordées. L’Ambassadeur a remercié chacune des organisations présente à l’atelier, notant que les organisations « déploient des stratégies innovantes pour créer un avenir meilleur pour le peuple guinéen. » Il a conclu ses remarques en rappelant aux organisations que « l’Ambassade des Etats-Unis considère les bénéficiaires de subventions comme des partenaires dans le travail de l’Ambassade ici en Guinée » et qu’il « se réjouit de collaborer avec les organisations et de voir l’impact qu’elles auront lorsque leurs projets se concrétiseront ».

Les bénéficiaires de la subvention 2022 des Affaires Publiques de l’Ambassade des Etats-Unis sont :

• « Action Sans Frontière pour le Développement (ASFD) », pour faire avancer un projet axé sur la formation en anglais et le renforcement des capacités des jeunes sans emploi. Ce projet fournira une formation en langue anglaise et un renforcement des capacités de préparation à l’emploi pour les jeunes sans emploi dans les 5 communes de Conakry.

• « MindLeaps », pour organiser une tournée de haut niveau d’un danseur américain de premier plan et d’un jeune activiste, dans le but de créer un échange culturel durable et à long terme entre les professeurs de danse et les jeunes des deux pays. Au cours de l’échange culturel, MindLeaps Guinée et l’artiste sélectionné célébreront les expériences guinéennes et américaines dans l’exploitation du pouvoir de la danse pour créer des opportunités d’éducation et de résilience pour les jeunes défavorisés et marginalisés.

• « Association des formateurs pour l’appui aux actions de développement durable en Guinée (AFAAD) », pour faire avancer un projet axé sur le renforcement des capacités des professionnels du droit locaux à œuvrer contre les pratiques nuisibles au développement des femmes et des enfants, et à aider à la protection et au bien-être des enfants et des femmes.

• « She_Builds », pour faire avancer un projet visant à soutenir la croissance des femmes entrepreneurs en Guinée en fournissant une formation sur les compétences de construction d’écosystèmes et en équipant les femmes leaders guinéennes d’outils pour construire et étendre leur impact.

• « Union de Groupement de femme de Dixinn », pour faire avancer un projet qui favorise l’autonomisation des femmes en leur offrant une opportunité d’indépendance financière via une formation sur les techniques de teinture des vêtements.

• « Massachusetts General Hospital », pour faire avancer un projet visant à faire progresser l’échange de connaissances entre les États-Unis et la Guinée en ce qui concerne le diagnostic et le traitement des troubles neurologiques, en mettant l’accent sur l’épilepsie en Guinée et se concentrera sur l’éducation et le renforcement des capacités pour les soins de l’épilepsie chez les guérisseurs traditionnels en Guinée.

• « Oser Innover », pour faire avancer un projet qui fournira un programme de formation à l’entrepreneuriat de 10 jours pour 50 membres de l’Union des Groupements des Femmes en Agro-Business (UGFAB), un groupe d’agricultrices basé à Mamou.

• « Black Public Media », pour faire avancer un projet visant à établir une micro-industrie cinématographique communautaire à Dubreka et Conakry. Le projet donnera l’occasion aux jeunes participants de développer leurs compétences en matière de narration, leurs idées commerciales et de créer leurs propres micro-entreprises.

Les organisations intéressées par une demande de subvention pour les affaires publiques de l’Ambassade des États-Unis sont invitées à consulter le site Web de l’ambassade au début de l’année 2023, lorsque le prochain avis d’opportunité de financement sera publié, et à suivre les comptes de médias sociaux de l’ambassade pour obtenir des informations sur les futures possibilités de formation visant à préparer les organisations à demander des subventions de l’Ambassade des États-Unis.

