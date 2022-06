L’ambassade des États-Unis offre une formation sur les compétences numériques de Google en Guinée

🛑Conakry, le 16 juin, 2022🛑L’ambassade des États-Unis à Conakry, en partenariat avec Google et le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN), a organisé l’atelier sur le thème « outils numériques pour l’innovation » et un concours de présentation pour soutenir la prochaine génération d’entrepreneurs guinéens. Cet atelier est un autre exemple du soutien continu des États-Unis à la croissance économique en Guinée et fait partie de l’initiative “Digital Sprinter’s” (“Les Sprinteurs numériques”) de Google. Plus de 50 participants ont bénéficié de cette formation sur la manière de créer leur marque, de vendre en ligne et d’utiliser les outils de marketing et les médias sociaux pour développer leur entreprise. L’ambassadeur des États-Unis en Guinée, Troy Fitrell, a souligné l’importance de l’atelier pour soutenir l’avenir de la Guinée : « Vous, les jeunes entrepreneurs de Guinée, allez créer les innovations et construire les entreprises qui garantiront un avenir prospère à la Guinée. »

Image des participants pendant la formation.

Adama Diallo, responsable des partenariats stratégiques pour l’initiative “Next Billion Users” de Google, a souligné la nécessité d’investir davantage dans les économies africaines, à commencer par les entrepreneurs. « Cet événement témoigne de l’investissement continu de Google dans le soutien à la transformation numérique à travers l’Afrique dans de nombreux secteurs, et de notre engagement envers les entrepreneurs du continent, de Conakry au Cap. » Cet atelier fait partie de l’initiative “Les Sprinteurs numériques” de Google, qui vise à soutenir les économies émergentes en devenant plus numériques, les aidant ainsi à « sprinter » vers le développement économique.

Photo de l’Ambassadeur Fitrell en compagnie de partenaires de l’Ambassade des Etats-Unis, de Google, et du SADEN.



S’appuyant sur ce qu’ils ont appris au cours de la formation, les participants se sont affrontés lors d’un concours pour savoir qui pouvait présenter le meilleur « pitch » pour leur entreprise. Le gagnant a reçu un prix de 25.000.000 de francs guinéens et un an d’accompagnement par le SADEN. Depuis 2019, le SADEN soutient la croissance économique et le développement des entrepreneurs en Guinée. Salématou Sako, vice-présidente du SADEN, a encouragé les jeunes entrepreneurs à « travailler ensemble, à établir des relations et à collaborer non seulement pour l’avenir de leurs entreprises, mais aussi pour la Guinée. »



Photo de groupe avec le vainqueur du concours de présentation : Min Kadi Transport.

En travaillant main dans la main avec des partenaires guinéens comme le SADEN, et des entreprises américaines comme Google, les États-Unis continueront à soutenir un avenir meilleur conduit par les Guinéens.

