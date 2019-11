L’Ambassade des Etats-Unis soutient un marathon sur la gouvernance et la lutte contre la corruption  

Conakry, le 26 novembre 2019- L’ambassade des États-Unis en Guinée, dans le cadre de la mobilisation des anciens boursiers du gouvernement américain, a le plaisir d’annoncer qu’elle octroie à un groupe d’anciens boursiers guinéens ayant participé aux programmes « Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders et YALI Regional Leadership Center (RLC)) » une subvention leur permettant d’organiser un marathon national sur la gouvernance dans 33 préfectures guinéennes.

À travers une série de groupes de discussion sur la gouvernance réunissant les anciens boursiers et les communautés, les participants seront informés des outils juridiques et numériques disponibles pour promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption. Le marathon national sur la gouvernance se terminera par un forum national. La date du lancement de cette activité sera communiquée prochainement.

###