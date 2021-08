Bourse Chevening 2021-2022 : l’ambassade du Royaume-Uni en Guinée lance l’ouverture des candidatures

L’ambassade du Royaume-Uni en Guinée a animé ce vendredi 13 août à Conakry une conférence de presse pour parler de la bourse Chevening et les procédures pour l’obtenir. Il s’agit d’un programme destiné aux leaders émergents du monde entier, désireux de faire des études de Master d’un an au Royaume-Uni. Objectif, leur permettre de se concentrer sur la réalisation de leurs objectifs professionnels et maximiser leurs expériences de vie.

Accessible aux personnes de tout âge, issues des 160 pays éligibles au programme dont la Guinée, le Chevening est entièrement financé par le gouvernement britannique et s’intéresse aux personnes dotées de passion, de vision et d’influence nécessaire pour fournir des solutions et de leadership nécessaire pour façonner et rendre meilleur le monde autour d’eux.

Chevening propose aux candidats plus de 12.000 cours dans 150 établissements d’enseignement supérieur de leur choix au Royaume-Uni. En Guinée, le programme existe depuis 10 ans mais n’est devenu officiel que depuis 5 ans et seuls 7 candidats sont sélectionnés chaque année.

Comme 0critères, les candidats à cette bourse doivent d’abord parler l’Anglais et avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle.

« La bourse existe depuis près de 10 ans. D’ailleurs individuellement les professionnels guinéens y postulaient jusqu’à ce que l’ambassade puisse s’y mettre pour faire la campagne. Depuis cela, chaque année nous faisons la promotion de la bourse pour permettre aux jeunes professionnels de comprendre de quoi il s’agit. En premier moment, quand on voit la bourse Chevening, l’Anglais, tout le monde veut fuir parce qu’on est dans un pays francophone. Mais après, au fur et à mesure, on se rend compte qu’on peut le faire parce que ça prend assez de temps. Par exemple, les boursiers qu’on a eus cette année, c’est l’année passée qu’ils ont postulé. Donc, on a eu tout ce processus avec la présélection, la sélection, l’interview et les tests d’Anglais et au final le Royaume-Uni s’est dit que c’est ces sept là qui sont capables de faire le Master d’une année au Royaume-Uni dans l’une des universités de leur choix », nous explique Marie Angélique Bangoura, chargée de communication à l’ambassade du Royaume-Uni en Guinée.

Nombreux sont les avantages qui sont offerts aux candidats sélectionnés, dont entre autres les frais de scolarité ou frais de programme entièrement financés, les frais de subsistance et les vols aller et retour au Royaume-Uni. D’autres avantages également tels que l’accès à des événements de réseautage exclusif, des ateliers, des pourparlers, des stages et des opportunités de bénévolat. À la fin de leurs bourses, les candidats seront dotés des connaissances et des réseaux pour apporter des idées de vie et prospérer dans leurs carrières.

Saran Kaba, médecin de profession et agent de santé publique est une heureuse boursière de la bourse Chevening de l’année 2020 – 2021. « Par rapport à la bourse, je dirai que c’est un parcours du combattant. Pour arriver là où je suis aujourd’hui il faut vraiment de la détermination et beaucoup d’efforts en fait. Donc, le sentiment c’est un sentiment de fierté et de satisfaction. Mon ambition est claire, c’est d’aller faire le Master en santé publique, vu que je suis déjà dans le domaine de la santé, revenir et participer au développement de mon pays surtout sur le plan sanitaire. Voilà mon objectif. C’est vrai que les études ne seront pas faciles, ce sera carrément un bouleversement d’environnement, déjà le climat, l’environnement, on n’est pas à côté de la famille et le système est carrément différent. Donc ce sera un bouleversement mais comme je l’ai dit avec la détermination et la volonté, quand on veut quelque chose on peut y arriver sans défaut », a-t-elle lancé.

Rappelons que la date limite pour soumettre sa candidature à la bourse Chevening 2021-2022 est le 2 novembre prochain.

Maciré Camara