L’ambassadeur britannique en fin de mission : ‘’nous avons des intérêts importants en Guinée’’

Au cours d’une interview d’adieu ce mercredi, 26 juin, à l’ambassade du Royaume-Uni à Conakry, l’ambassadeur Catherine Inglehearn a parlé de l’apport de son ambassade lors de sa mission, dans l’établissement de grandes sociétés en Guinée.

Pour elle, l’activité minière peut contribuer fortement au développement économique et durable d’un pays.

« Nous avons des intérêts importants en Guinée dans le secteur minier, dans la bauxite mais aussi dans le fer, en fait aussi dans l’or. Et je suis contente de voir maintenant par exemple la société ALUFER qui est en production, qui n’avait même pas commencé à construire sa mine il y a quatre ans, maintenant, elle est en production importante de bauxite, qui cherche à respecter les standards du SFI, ils ont fait toutes les évaluations environnementales du côté de la communauté. Ce n’est pas du tout facile, je parle d’ALUFER mais en principe ce n’est pas facile pour les sociétés toujours d’arriver à un équilibre entre l’exploitation et le respect des environnements et les communautés où ils travaillent. Mais j’espère qu’on fait un bon travail. Nous sommes en train d’encourager et de soutenir un projet encore plus important de mine, de chemins de fer, de port, mais avec un élément important agroindustriel. Alors nous sommes en contact avec le ministre des mines, il y aura d’autres réunions dans les mois suivants et j’espère à l’avenir vraiment voir un peu la réalisation de ce projet. Nous voudrions le voir faire preuve que l’activité minière peut aussi contribuer fortement au développement économique et durable d’un pays », confie l’ambassadeur.

Maciré Camara