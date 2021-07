L’ambassadeur de Russie impressionné par les infrastructures médicales de la CNSS

Accompagné d’une délégation, l’ambassadeur de la fédération de Russie en Guinée et en Sierra Leone, Son Excellence Monsieur Vadim Razumovski, a été reçu, ce jeudi 22 juillet par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale ( CNSS), Malick Sankhon. Il a visité l’installation médicale du centre de diagnostic et de cathétérisme cardiaque de la CNSS.

Cette visite du diplomate russe dans les locaux de la Caisse nationale de sécurité sociale s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale qui existe entre les deux pays depuis des décennies.

« Nous avons un grand plaisir de visiter les locaux de la Caisse nationale de sécurité sociale de la République de Guinée et de nous assurer du développement continu et réussi du domaine social dans le pays », a confié le représentant de Vladimir Poutine en république de Guinée.

Et d’ajouter : « une grande contribution du directeur général de la CNSS. Monsieur Malick Sankhon dans la modernisation de la médecine nationale est un exemple éclatant de la synergie des sphères sanitaires et sociales en république de Guinée, ce qui est devenu d’actualité particulière dans cette période cruciale et dramatique de la lutte contre la pandémie du coronavirus »

Dans son intervention, le DG de la CNSS, Malick Sankhon, dira ceci : « les grands pays, comme la fédération de Russie, en nous rendant visite, viennent de par eux-mêmes, se rendre compte de ce que nous sommes en train de réaliser. Il ne s’agit pas seulement de se satisfaire du passage de ces grandes personnalités et de ces grands pays, mais il faut aussi chercher à renforcer les capacités à notre pays, c’est-à-dire, aider nos cadres à être plus performants pour amener cette institution à réaliser de très grandes choses ».

Et de poursuivre en ces termes : « comme je le dis de temps en temps, n’eût été la pandémie de Covid-19, la CNSS aurait fini d’équiper l’hôpital de Gbessia où nous comptons faire un hôpital de référence internationale. Mais malheureusement pour le moment, nous sommes condamnés à traiter les patients de Covid. Avec l’aide de Dieu, nous comptons récupérer cet hôpital, l’équiper et l’utiliser pour traiter d’autres pathologies. L’agent comptable de l’agence internationale de sécurité sociale (AISS) qui est à Genève, est un représentant de la fédération de Russie. C’est pour vous dire qu’au sommet de l’organisme de sécurité sociale au niveau mondial, vous avez la Russie qui est réellement le financier…Nous, aujourd’hui, nous sommes contents que Son Excellence soit dans nos locaux et nous attendons à ce que nous bénéficions pour nos jeunes, des bourses pour aller se former davantage, revenir encore en Guinée, pour servir nos compatriotes. Aujourd’hui, nous avons des équipements. Toutes les aides seront les bienvenues mais surtout celle liées à un transfert de la technologie. Et la fédération de Russie a de grandes compagnies minières. Nous comptons aussi sur ces entreprises dans le cadre de l’immatriculation et du paiement régulier des cotisations »

Elisa Camara

+224654957322