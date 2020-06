L’ambassadeur des Etats-Unis à Conakry décède de “crise cardiaque”

Nous venons de l’apprendre. L’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée Simon Henshaw est décédé ce mardi, 9 juin à Conakry des suites de ”crise cardiaque”. Selon une source proche de l’ambassade américaine qui a contacté Mediaguinee, le diplomate américain “a fait un malaise avant de rendre l’âme”.

Très engagé pour la défense des valeurs démocratiques et partisan du dialogue, Simon Henshaw s’est distingué ces derniers jours par sa sortie anti-raciste suite au décès de Georges Floyd, tué par suffocation à Minneapolis, aux Etats-Unis.

Selon Wikipédia, Henshaw est un membre de carrière du Senior Foreign Service, classe de ministre-conseiller, a servi comme diplomate américain depuis 1985. Il a occupé des postes de direction au Département d’État, y compris en tant que sous-secrétaire adjoint principal et, à partir de 2017, en qualité de secrétaire adjoint par intérim du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations de 2013 à 2018.

De 2011 à 2013, il a été directeur du Bureau des affaires andines et, de 2008 à 2011, il a été chef de mission adjoint à l’ambassade des États-Unis à Tegucigalpa, au Honduras. Il a également occupé cinq autres postes diplomatiques à l’étranger. Avant son poste d’ambassadeur, il était conseiller principal du Health Initiatives Task Force au Département d’État, coordonnant les efforts pour répondre à une série d’incidents de santé et de sécurité touchant des diplomates américains à Cuba et en Chine.

Le 10 août 2018, le président Trump annoncé son intention de nommer Henshaw comme prochain ambassadeur des États-Unis en Guinée. Le 16 août 2018, sa nomination a été transmise au Sénat américain. Le 26 septembre 2018, il a comparu devant le Comité sénatorial des Etats-Unis sur les relations étrangères.Le 2 janvier 2019, sa nomination a été confirmée au Sénat par vote vocal. Il a présenté ses lettres de créance au président Alpha Condé le 4 mars 2019.

Mediaguinee