L’ambassadeur des Etats-Unis à Conakry est “décédé à la maison’’

La communauté de l’ambassade américaine à Conakry a annoncé mardi sur sa page Facebook tard la nuit d’hier que le diplomate Simon Henshaw est décédé à la maison, sise à la Cité ministérielle à Donka, en banlieue de Conakry.

« La communauté de l’ambassade américaine Conakry a le regret de vous informer que l’ambassadeur Simon Henshaw est décédé ce soir à la maison Nous sommes profondément attristés et exprimons nos condoléances les plus sincères à sa famille, à ses amis et à ses collègues. Nous profitons de cette occasion pour remercier tout le monde pour leurs sincères expressions de soutien et de partenariat », informe la chancellerie.

Diplomate de carrière, désormais feu Simon Henshaw fut un partisan du respect des libertés et des valeurs démocratiques. En Guinée, il a toujours prôné le dialogue entre tous les acteurs sociopolitiques et prôné le respect des droits humains.

Elisa CAMARA