L’ambassadeur des États-Unis à propos du double scrutin du 1er mars : ‘’nous encourageons le peuple à s’exprimer à travers le vote’’  

L’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée Simon Henshaw était l’invité mardi du journal parlé (édition de 19h45) de la radio nationale. Le diplomate américain connu pour son franc-parler a demandé aux Guinéens de revendiquer leurs droits sans violence. A propos du double scrutin législatif et référendaire prévu le 1er mars prochain en Guinée -auquel ne participent pas les principaux partis de l’opposition-, M. Henshaw a dit que ‘’ceux qui veulent voter, doivent pouvoir le faire. Ceux qui ne veulent pas voter, doivent aussi pouvoir le faire’’. Extrait…

Question : Comment se portent les relations de coopération entre la Guinée et les États-Unis ?

Simon Henshaw : Les États-Unis et la Guinée ont une excellente relation. Nous l’avons depuis longtemps et nous continuerons de l’avoir. Les priorités des États-Unis sont de faire progresser les pas de la sécurité, développer le commerce et l’investissement entre nos deux pays, améliorer les soins de santé, renforcer la démocratie et encourager la bonne gouvernance et le respect des droits humains. Nous travaillons avec le gouvernement guinéen tout comme avec les entreprises, les hôpitaux, les ONG et les personnes physiques pour faire des progrès dans ces domaines. Il est important de renforcer le gouvernement guinéen stable et démocratique en tant que partenaire en Afrique de l’ouest. Notre priorité est de créer une Guinée plus paisible et prospère.

Q : Quel est votre regard sur le débat lié au changement constitutionnel qui domine aujourd’hui l’actualité en Guinée ?

En tant qu’Américain, nous comprenons que chaque pays souverain peut amender sa constitution pour refléter les changements dans le besoin de sa population. Il est crucial que cela se fasse dans un processus paisible et non violent que reflète les volontés du peuple guinéen. Et que toutes les parties et les entités soient impliquées dans le processus d’amendement. Les Guinéens ont le droit de manifester pacifiquement mais, lorsque la violence s’ouvre, cela met tout le monde en danger. Il faut que les Guinéens puissent aller au travail, prendre soin des familles dans la paix. Il est important que chacun y compris les forces de sécurité et les manifestations de l’opposition, travaillent ensemble pour espérer que les gens puissent exprimer leurs opinions politiques dans la sûreté et la sécurité.

Est-ce qu’il vous arrive d’échanger avec les acteurs politiques guinéens et qu’est-ce que vous vous dites souvent ?

Nous rencontrons différents acteurs notamment le gouvernement, l’opposition, les ONG et la société civile. Nous et d’autres partenaires internationaux travaillons pour encourager le dialogue, l’équité et la transparence dans le processus démocratique. Cela comporte l’inscription sur les listes électorales des électeurs éligibles et au fichier électoral correct quand ils ont le respect des choix des électeurs et un comptage exact des résultats dans les bureaux de vote.

Q : Les élections législatives et le référendum sont prévus pour le 1er mars, est-ce que vous vous intéressez à ce processus ?

Bien sûr. Nous encourageons le peuple à s’exprimer à travers le vote et à soutenir un processus électoral libre, équitable et transparent. Ceux qui veulent voter, doivent pouvoir le faire. Ceux qui ne veulent pas voter, doivent aussi pouvoir le faire.

Q : Economiquement, quel est le niveau des relations entre Conakry et Washington ?

La Guinée a une potentialité incroyable, elle a d’énormes ressources minières et, nous allons continuer à investir dans ce secteur. Il y a aussi d’autres opportunités pour diversifier les activités économiques dans le secteur de l’énergie et agricole. Dans le secteur de l’énergie, le centre thermique … ici à Conakry est un exemple de l’investissement américain qui a été facilité par notre ambassade. Je pense qu’il y a d’énormes potentialités dans le domaine agricole pour l’investissement américain. Et, nous continuerons à travailler pour cela. Dans le but de tirer encore plus d’investissements nationaux et étrangers, Il est important pour la Guinée de continuer à éliminer la corruption et améliorer un monde propice aux affaires.

Décryptage : Mohamed Cissé