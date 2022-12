L’ambassadeur des USA à Kankan : « je suis très content que les Guinéens décident de participer au dialogue inclusif »

L’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée est arrivé à Kankan ce samedi 3 décembre 2022. Après avoir atterri à l’aéroport de Djankana, Troy Damian Fitrell a mis le cap sur le gouvernorat de Kankan où il a eu un tête-à-tête avec les autorités. De là-bas, il s’est rendu dans l’amphithéâtre de l’université Julius Nyerere pour une conférence avec les étudiants. Au cours de ces rencontres, des préoccupations ont été exprimées de part et d’autre.

Troy Damian Fitrell : « C’est ma toute première visite à Kankan, la Guinée ne se limite pas qu’à Conakry on doit visiter toutes les régions, tous les Guinéens de toutes les origines ethniques, géographiques et religieuses, nous sommes ensemble pour créer une nouvelle Guinée. Je suis ici pour rencontrer la Haute Guinée, parler avec les peuples d’ici, les étudiants à l’université, le maire et le gouverneur, je vais également visiter le secteur minier et agricole, c’est l’opportunité pour moi de voir la vraie Haute Guinée. Nous sommes des partenaires de longue date, dans toute l’histoire de la Guinée les Etats unis ont été à ses cotés, et pour moi c’est l’opportunité de toutes les coopérations pour le développement de la paix et aussi pour l’avenir. L’objectif était de sensibiliser les étudiants sur les programmes d’échange pour l’éducation aux Etats-Unis, nous avons plusieurs programmes ici notamment la langue anglaise, la culture américaine, l’assistance dans les programmes de l’université comme la science et les recherches. »

Le diplomate américain s’est également réjoui de la tournure de la transition avec la mise en place du dialogue national inclusif.

» La transition est en marche depuis maintenant un an, et maintenant nous avons le dialogue national qui est en place. Je suis très content que beaucoup de Guinéens ont décidé de participer à ce dialogue national, cependant ça c’est la première étape, nous avons la nouvelle constitution, nous avons les discussions sur l’avenir de la Guinée. Une transition de 24 mois c’est l’opportunité pour tous les Guinéens de participer à leur avenir. »

Après Kankan, Troy Damian Fitrell se rendra dans le village de Banankoni avant de rallier la préfecture de Siguiri.

