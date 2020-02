L’ambassadeur des USA aux jeunes de Ratoma: ‘’il revient aux Guinéens de décider eux-mêmes de leur avenir’’

L’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée Simon Henshaw était jeudi face aux jeunes ambassadeurs de la paix de la commune de Ratoma dans le cadre du projet de cohésion culturelle pour la paix et la prospérité (2C2P). Un projet financé par l’État américain à travers l’USAID et mis en œuvre par CRS.

Au cours de cette rencontre, le diplomate américain est revenu longuement sur la situation sociopolitique de la Guinée. Avant d’inviter les uns et autres à un dialogue.

“Je reconnais que la Guinée traverse une période importante de l’histoire de sa jeune démocratie, et que chaque pays doit aller de l’avant sur sa propre voie vers la liberté et le développement”, a dit à l’entame de son intervention le diplomate américain dans l’enceinte de la maison des jeunes de Ratoma.

“Nous partageons les préoccupations concernant les élections à venir ; mais ce qui est important, c’est que les Guinéens qui sont les seuls à pouvoir prendre et exécuter les décisions importantes pour l’avenir du pays”.

Aux États-Unis, dit-il, ‘’nous avons constaté que des règles transparentes et un engagement constant des citoyens avec leur gouvernement sont essentiels pour garantir que la voix du peuple est entendue et respectée. Nous partageons les préoccupations concernant les élections à venir ; mais ce qui est important, c’est que les Guinéens qui sont les seuls à pouvoir prendre et exécuter les décisions importantes pour l’avenir du pays, pour avancer de manière pacifique et démocratique“.

“Seule une élection libre, équitable et transparente peut véritablement être la voix du peuple”

Pour lui, seule une élection libre, équitable et transparente peut véritablement être la voix du peuple. Il revient aux Guinéens de décider eux-mêmes de leur avenir. Pour notre part, nous continuerons toujours à encourager le dialogue pacifique. L’alternative n’est dans l’intérêt de personne, et surtout pas des jeunes de Guinée”.

“Bien que les forces de sécurité doivent respecter les droits des citoyens de manifester pacifiquement, il est également important que tous les citoyens respectent l’état de droit et évitent la violence”

Par ailleurs, il a également rappelé que les femmes jouent un rôle primordial dans la recherche de la paix et du dialogue.

‘’Je compte sur vous pour guider le pays sur la voie de la non-violence. Bien que les forces de sécurité doivent respecter les droits des citoyens de manifester pacifiquement, il est également important que tous les citoyens respectent l’état de droit et évitent la violence, je crois que les femmes en Guinée peuvent contribuer à éviter les conflits”.

Si vous, en tant que jeunes de Guinée et dirigeants de demain, vous vous engagez à respecter ces principes de démocratie, cela créera certainement un avenir plus fort pour vous et vos familles“, invite-t-il.

“En tant que dirigeants de demain, vous avez le droit et la responsabilité de rester fidèles à ces valeurs démocratiques fondamentales qui solidifieront la stabilité et le développement pour vous, vos familles et votre pays”.

La voie vers la démocratie, le développement et la prospérité est pavée par la transparence, l’égalité et l’état de droit.

Les Etats-Unis ont été et continueront d’être un partenaire solide avec la Guinée dans le cadre de ce processus. En tant que dirigeants de demain, vous avez le droit et la responsabilité de rester fidèles à ces valeurs démocratiques fondamentales qui solidifieront la stabilité et le développement pour vous, vos familles et votre pays”.

Elisa Camara

+224654957322